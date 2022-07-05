【經濟衰退】高盛：美國經濟衰退非基本預期之內　勞動力市場或將放緩

高盛策略師周一（4日）表示，美國經濟陷入衰退，並不在該行對基本情況的預期之內，但有可能會出現技術性衰退。

高盛全球固定收益宏體策略師 Gurpreet Gill 在接受外媒採訪時表示，聯儲局的貨幣緊縮政策可能會繼續，美國可能會出現技術性衰退，即實質國內生產總值（GDP）連兩季出現負增長。

Gurpreet Gill 稱，當定收益行業的投資前景和機會時，真正需要關注的是經濟衰退的程度和特徵。

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Gurpreet Gill 認為，隨著各國央行加息以抑制通脹，預計就業增長速度將趨平穩。聯儲局在 6 月加息0.75厘，是自1994年以來的最大升幅，預計央行將在本月稍後時候會再次加息。

Gurpreet Gill 補充指，各國央行試圖掌控勞動力市場放緩的程度。希望放慢就業市場，使公司企業擱置新的招聘計劃，但不一定要進行大規模裁員。

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責任編輯：黃苑筠