艾菲爾鐵塔被指生鏽嚴重 斥資近5億只為「粉飾太平」

法國首都巴黎著名景點艾菲爾鐵塔每年吸引大量旅客「打卡」,法國雜誌《Marianne 》指艾菲爾鐵塔長年日久失修,需要全面修繕。但消息人士稱,當局只會在2024年舉辦奧運會前,為鐵塔塗料裝飾。

19世紀後期落成的艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower),原本計劃興建20年後再拆除,沒想到屹立不倒超過133年,每年更吸引約600萬遊客觀光。法國雜誌《Marianne》引述專家指艾菲爾鐵塔現時鏽跡斑斑,需要全面維修,專家更稱:

「如果Gustave Eiffel先生仍在生,見到鐵塔變成咁肯定心臟病發」

("It is simple, if Gustave Eiffel visited the place he would have a heart attack)