艾菲爾鐵塔被指生鏽嚴重 斥資近5億只為「粉飾太平」

法國首都巴黎著名景點艾菲爾鐵塔每年吸引大量旅客「打卡」，法國雜誌《Marianne 》指艾菲爾鐵塔長年日久失修，需要全面修繕。但消息人士稱，當局只會在2024年舉辦奧運會前，為鐵塔塗料裝飾。

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19世紀後期落成的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），原本計劃興建20年後再拆除，沒想到屹立不倒超過133年，每年更吸引約600萬遊客觀光。法國雜誌《Marianne》引述專家指艾菲爾鐵塔現時鏽跡斑斑，需要全面維修，專家更稱：

「如果Gustave Eiffel先生仍在生，見到鐵塔變成咁肯定心臟病發」 （"It is simple， if Gustave Eiffel visited the place he would have a heart attack）

雜誌引述土木工程專家建議，要先阻止生鏽範圍蔓延，再塗油漆保護金屬結構，才能確保建築物歷久常新。

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專家表示鐵塔有3分1部分需要修繕，然後再塗上兩層新塗層。雖然已斥資6,000萬歐元（4.9億港元）維修鐵塔，但消息人士指，工程只會為鐵塔塗上新油漆作裝飾，為巴黎2024年舉行的奧運會做準備。

專家批評工程只是為鐵塔「整容」，認為艾菲爾鐵塔要把所有生鏽範圍修復，再重新粉刷，只利用新油漆遮蓋鐵鏽，舊油漆上的鉛會使腐蝕更加嚴重。專家估計僅有5%受損範圍得到處理。

雜誌指由於艾菲爾鐵塔開發公司 （SETE） 認為，長時間關閉這個熱門旅遊景點會失去大量收入，因此不願意全面進行修復鐵塔工程。

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責任編輯：郭麗明