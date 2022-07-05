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【著數優惠】（內附詳情）旅發局推20萬份限量獎賞 7折購買海洋公園門票 $25購小童長者昂坪360來回纜車票

理財智慧 16:40 2022/07/05

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為刺激本港旅遊業及消費市道，旅發局連番推出多項活動如『賞你遊香港』、『賞你住』和『賞你食』。旅發局受周二（5日）宣布旗下「夏日同賞 ‧ 就在香港」展開新一輪獎賞活動，透過在 Discover HongKong 網站的全新電子平台，送出約20萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞。

【青姐話】向上游 唔使愁

 

【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私，詳見【下一頁

市民由即日起可於 Discover HongKong 網站預先登記，並以手機號碼登記，每個號碼只可登記一個帳戶，每個錢包同時最多儲存 3 個「限量獎賞」，每人只限領取每款限量獎賞一次。若想領取更多限量獎賞，就須先兌換已儲存的限量獎賞，每兌換一份，就可以騰出錢包位置再取一份，用得越快，有機會賞得越多。優惠共分4輪推出，市民最早可於7月14日起領優惠，之後每相隔兩周推出（7月28日、8月11日及8月25日 ）。

【銀行優惠】工銀亞洲推出慶回歸多重優惠　新客開戶可獲高達2.5萬元現金回贈，詳見【下一頁


有關登記、領取、兌換步驟及注意事項，可參閱以下的「十大貼士」：

    點擊圖片放大
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是次推出的獎賞零售、餐飲、主題樂園及景點，如市民可以7折購買海洋公園門票、以25元購小童長者昂坪360來回纜車票；餐飲方面，市民可以271元享用「牛角」原價1,084元的晚市2人海鮮套餐、於金記冰室於晚市惠顧任可食品滿100元可減20元。

    點擊圖片放大
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活動網站：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/hot-summer-deals.html
旅發局查詢熱線：2807 6522
電郵：info@discoverhongkong.com
(星期一至五早上 9 時至下午 6 時及星期六早上 9 時至下午 1 時，星期日及公眾假期除外）

【筍工推介】郵政署招聘助理銷售經理　月薪逾2.6萬元　按業績及所達目標年薪高達53萬元，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍
 

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