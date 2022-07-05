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【三星銷量】三星Galaxy S22 Ultra熱賣　年銷量有望超越Note系列

科技 19:15 2022/07/05

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據Gsmarena報道，三星Galaxy S22 Ultra有望年銷量能達到1,090萬部，超過近年來所有Galaxy Note機型的年銷量。

三星（Samsung）去年起已停止推出新款Galaxy Note系列旗艦機，改為主打Galaxy S系列以及摺機系列，當時曾一度引起三星迷不滿。不過近日有報告揭示，三星此舉反而為Galaxy S系列帶來更好銷量，當時的決定頗為正確。

【三星芯片】三星宣布量產3納米芯片　性能較5納米芯片提升23%

【Samsung】全港最大Samsung專門店進駐將軍澳　設多個主題體驗空間

據Gsmarena報道，三星Galaxy S22 Ultra有望年銷量能達到1,090萬部，超過近年來所有Galaxy Note機型的年銷量。據資料顯示，Galaxy Note 8的年銷量為1,030萬。Galaxy Note 9的年銷量為960萬，而Galaxy Note 10和Note 20的年銷量分別為950萬和750萬。

事實上，在Galaxy S22系列登場初期，已受到市民歡迎。當時上市僅6周，南韓國內銷量已超過100萬部，其中Galaxy S22 Ultra更佔總銷量的一半以上。

【三星動向】S23鏡頭有新消息　傳三星摺疊「新鏡頭技術」明年或不會採用

責任編輯：曾曉汶

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