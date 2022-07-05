【轉數快】轉數快上半年增98萬個新帳戶 累計共1060萬個帳戶

▲ 今年上半年轉數快新增98萬個新戶，累計逾1060萬個登記。

今年上半年轉數快（FPS）新增逾98.6萬個帳戶登記，再創新高。據香港銀行同業結算公司的最新統計，截至6月底，轉數快累計共有1060.7萬個帳戶。如以去年底只得962萬個戶口，意味年初至今首6個月，驟增超過10%新戶。此外，短期來看，若單以月度增幅衡量，上月份的新登記，跟5月時的1045萬個比較，單月新增約15.6萬個戶口。

市料下半年轉數快有望再破新紀錄，因第二輪消費券將於8月7日正式派發，且已納入兩大龍頭銀行為儲值支付工具名單，包括滙豐（HSBC）旗下PayMe、以及中銀香港 （02388） 的BoC Pay，兩行已猛谷優惠吸客。

第二輪消費券將派發 或刺激轉數快登記

為吸引市民使用，八達通與ZA Bank推出「送你一成、消費精明」消費券優惠，其他如WeChat Pay HK、Tap and Go及支付寶香港亦鬥出着數。何况，今次包括新香港人可領消費券，約30萬人受惠。市料無論是消費者或商戶，皆有機會成為轉數快的新登記用戶。

銀行快速支付系統轉數快自2018年9月面世，及至今年3月巳突破千萬戶關口。

順帶一提， ZA Bank零售銀行聯席主管吳忠豪（Calvin）早前指，香港第一虛擬銀行ZA Bank夥拍最多市民選用消費券儲值支付工具八達通，強強聯手滙聚雙方實力，推出折扣優惠。

由即日起至今年7月23日，全新用戶憑八達通卡領取第二階段消費券，並用邀請碼「OCTOPUS」成功開立ZA Bank帳戶，就可憑已登記領取消費券的八達通卡獲贈額外500元增值額，將消費券「加碼」至 5,500元。消費券新登記合資格市民則「加碼」至10,500元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪