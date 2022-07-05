【能源結構】南韓推新能源政策拉高核能比率 2030年將提高至30%

據《路透社》報道，南韓產業通商資源部在周二（５日）表示，計劃把南韓能源結構的核能佔比由2021年的27.4％提升至2030年的30％以上，同時承諾恢復停滯的2個反應堆的建設工作。

該部表示，將會恢復2座新反應堆新韓蔚3號、4號(Shin Hanul 3 and4)的興建工作，並擴大現有反應堆的運行。它又補充指，在提升核能的同時，該國計劃將其對化石燃料進口的依賴從 2021 年的 81.8% 減少到 2030 年的 70％以下，約減少4000萬公噸油當量（TOE）。

南韓新總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol） 不但拒絕逐步淘汰核能的想法，而且還把此新能源政策視作為推動行業投資及恢復南韓作為安全反應堆主要出口國的地位。

該部在一份聲明中表示，「隨著日益重視全球碳中和，因俄烏危機等因素導致全球能源供應鏈不穩定加劇，能源政策在實現安全和碳中和的目標上比以往任何時候都更加重要」。

根據國營韓國國家石油公司 (KNOC) 的數據，韓國是繼中國、印度和日本之後的世界第4大石油進口國。

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責任編輯：關海儀