【搜游食誌@iM網欄】素食新風格 中環新派素食館Miss Lee

25週年慶回歸盛事，習主席親臨香港為新任特首及各履新高官「加持」，綫上綫下的報道都幾近洗版，無論政治取態是甚麼，總是抱着一絲希望，「變」總比「不變」好，送「林」迎「李」的交接日，天公送上「暹芭」颱風增興，貴人出門，呼風喚雨。

【青姐話】向上游 唔使愁

管是做人、營商、管治，「變」才是不變的永恆定律，筆者豈敢大言不慚，治國之道，「營商」則肯定是窮則變，變則通！不變也不成，幾年的疫情已徹底改變了普羅大眾的生活習性，企業經營者，多加費神，揣摸推測消費者的消費行為模式，科學大數據能否為大家成功打開營利之門？

▲ Miss Lee簡約清新的佈置，舒適輕鬆用餐氛圍。

追「素」、迎「茹」是近年非常流行的生活意識形態，不管背後是宗教、文化潮流、環保等因素，茹素確實是有增無減，甚麼類型食肆總會有幾道素菜。感謝跨媒體料理創作人、烹飪導師，亦是一位不可多得懂得講料理故事的烹飪作家，John Rocha自稱鹹蝦燦─John sir，邀約到中環新派素食館「Miss Lee」用饍，大家探究一下新書內容的構思，得悉到訪此店，帶着興奮的期待，因筆者已不下三次過門而未入。

▲ 黃金椰菜花，將一小塊菜花裹着咸香鬆化的咸蛋黃，再上薄薄粉漿酥炸，菜根香更上一層樓。

用心巧製8道菜

好客的John Sir特意請「Miss Lee」為我們準備晚餐的Tasting Menu作為午饍，那份豐盛和飽足感絕不輸任何同區的中、西、日、意餐廳！喜歡「她」是因為看得出，食得到，感受到經營者及烹飪團隊用心經營。8道菜式，每道菜叫筆者用心細嚼，陶醉於蔬果、菇菌、根莖、花葉的植物美食庭園，更勾起7年前Mr. Alex Coton（現已是國際手工啤的網絡紅人）帶筆者品嚐巴黎當時「蔬食」新浪潮的美食，已經驚艷；次年再到江振誠台北內湖的RAW，感慨香港竟如此停濟不前，不停將材料「貴氣化」，甚麼都加點松露、鮑參翅肚來抬高單價和身價，忘記從大地之母的珍味植物食材上花點功夫，開拓味之源， 贏取認同與掌聲。

▲ 醒味蕾的簡潔前菜，涼拌萵苣繡球菌，淸爽開胃。

妙極酸味醒胃菜

8道菜當中，叫人感動是「她」把酸味做得妙極，天氣頗酷熱，「酸」不單醒胃，刺激唾液分泌，使口腔嚐味的敏銳度也提高，當然幫助消化解膩！廚師特備的前菜─涼拌萵苣繡球菌，清爽不在話下，巧手加上柚子汁，帶酸的汁，將味道淡然的萵苣及繡球菌，柔柔滲出鮮甜味，賣相簡潔，就是恰如其份的前菜。

▲ 看似普通炸雲吞小食，魔鬼就是那「山楂」酸甜汁，誘發素餡料的甜香味。

酸中帶香酸辣湯

山楂糖醋炸雲吞的甜酸汁是大家都讚賞不已，此醬汁的山楂汁酸得矜持中含幾分活潑，甜度保持低調，蘸汁食炸雲吞，油膩感頓消，外皮鬆脆，不熨嘴卻帶熱度，正是小兵立大功的一道出色廣東傳統小食。

接着上的黑木耳酸辣湯，此酸辣湯同上海老館子的醋有明顯差別，酸中帶香、醇厚，混了辣後又有點「醋娘子」的霸道，稠度剛好，不糊口，爽脆的黑木耳及其他配料，令人腸胃健康零負擔，吃了4道菜仍是輕盈，用心研製素食，令人大快朵頤。

▲ 酸辣手工伴麵的汁漿做得均衡而不失麵香，對「酸」拿揑得揮灑自如。

破舊立新不造作

主食的酸辣手工拌麵亦非常出色，自家手工麵，筋度十足，柔韌彈牙，麥香仍在，愛麵食的筆者，最愛那股揮之不去的麵粉香氣，其酸辣味道又與酸辣湯之酸辣別有一番滋味，此道偏甜，酸度減弱，以免破壞麵食的穀物原味。

驚訝Miss Lee的用心，揭開底牌、面紗，原來是「營致會館」同一集團經營，難怪如此在意營造企業管理責任的關懷社會形象，推動精緻素食，變革大眾對傳統素食的偽肉、扮魚、扮雞的舊式素菜形態，破舊立新就是「變」，變出有前瞻視野的美食！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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