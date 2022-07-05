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【米奇老鼠】誕生近百年將成為「公眾所有」　迪士尼或於2024年失米奇老鼠版權

環球政經 16:57 2022/07/05

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說到迪士尼你會想到甚麼？相信不少人首先會聯想到米奇老鼠，這個最具代表性的吉祥物，不過似乎米奇老鼠快將如小熊維尼成為「公眾所有」。據《衛報》報道，米老鼠將於1928年10月1日誕生，2024年即滿95年其藝術作品的版權到期，將進入「公眾所有」（public domain），迪士尼或將失去米奇老鼠的版權。

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不過法律人士Daniel Mayeda表示，即使版權到期，市民在使用上並非全無限制。他指出，大眾可以使用最初版本的米奇老鼠，來創作自己的故事或與該角色有關的故事，但如果創作的方式讓人們會想起迪斯尼，理論上迪斯尼可以起訴對方侵犯其商標。

【好去處】香港哥爾夫球會推同樂日  5大免費活動一覽【見下頁

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米奇老鼠首次出現在黑白動畫《汽船威利號》（Steamboat Willie）中，是全球第一齣有聲動畫片。多年來，米奇老鼠的造型一直都有修改，初被的米奇長著尖鼻，黑眼，小個子，細長的腿和長長的尾巴，更似老鼠。

Mayeda指出，雖然初代的米奇老鼠版權將公有化，但迪士尼仍保有其他版本米奇老鼠的版權，直到它們再滿95年。

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撰文 : 陳楚琨

Disney 動畫片 大眾 經濟 文娛藝術

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