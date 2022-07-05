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【職場熱話】高層離職派散水餅 打工仔拒收 事後被上司訓斥「無禮貌」 嘆「人情世故難理解」

理財智慧 17:50 2022/07/05

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公司有同事離職，派散水餅幾乎是指定動作，不過也因而引起不少話題，最近有打工仔在討論區發文，因飲食習慣不吃芝士，婉拒收下同事的散水餅，結果之後被上司教訓了一頓，令他覺得人情世故很難理解。

網民拒絕吃散水餅惹議

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同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

此帖發表後，惹來不少網友回應，大部份均認為事主的處理手法確實是沒有顧及人情世故，指「點都要拎左先，最多俾其他同事食，下次醒目啦！除非仇人就唔食。」、「攞咗先，轉頭問其他同事要唔要，無人要才掉。」、「同意應該要拎左先。有時係要做俾人睇，小心人言可畏」

其他網友回應：

你老闆真好，你收人工來學做人道理。

咁真係唔係幾好，先接受佢嘅心意，唔食再處理啦。如果樓主將心比己就明，通常都要每個人一件，如果有幾個話唔食，拎住剩返個啲餅就好尷尬

撇除對與錯，反而睇到上司射住你，好好珍惜

下次話你對芝士敏感，食咗有生命危險

人地係高層呀, 點都攞番件比下面, 跟住點處置件餅就你自由發揮。樓主, 你唔鍾意呢啲寫字樓嘅禮儀, 就咪做寫字樓

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責任編輯：李兆明

 

 

 

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