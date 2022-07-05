【慳錢裝修】IKEA於Carousell設期間限定專區 推出200件新淨二手家具 逢周一更新

為支持環保及慳錢，不少人選擇購買二手家具。日前，IKEA與香港人氣買賣平台Carousell 合作，設立 IKEA 期間限定專區（按此連結），將不同的陳列品、已絕版的家具以優惠的價格出售，專區內以優惠價出售多款家飾家品，由大型家品到小型家飾均備有，讓大眾為傢具賦予二次生命，減少丟棄及浪費。

「IKEA專區」上架的二手產品：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

即日起，IKEA 於 Carousell 平台上開設「IKEA專區」，專區內的產品每逢週一更新，帶來200件優惠貨品，包括由其他消費者上架銷售的二手 IKEA 產品，還有 IKEA 九龍灣店特價品區內的各式絕版或只剩餘少量貨存的貨品及陳列品。由於貨存有限，若反應熱烈，將會在週中進行二次更新。

除了網上專區，IKEA九龍灣分店將成為首間設有Carousell賬戶的分店，買家於專頁內搜尋到心水貨品後，可到九龍灣分店完成購買程序，顧客可即時檢查貨品外，現場亦有其他二手家品，最低以三折發售。

另外，由即日至8月31日，每星期首125名刊登二手IKEA傢俬的賣家，可賺得1,000個Carousell旋轉金幣；而經Carousell「IKEA 專區」購買產品的首125名顧客，亦可到九龍灣分店客戶服務部換取$20的宜家家居禮品卡。

在 2022 年首季，Carousell 的數據分析顯示傢俬和家居用品是平台五大熱賣種類之一，而 IKEA 更是家品類別中搜尋關鍵字的榜首，約 16 萬 Carousell 用家曾搜尋 IKEA 產品。而 Carousell 與 IKEA 均期望培養大眾對循環再用的意識，因此決定攜手於平台上特設IKEA 專區，並貫切「物盡其用、減少浪費」的可持續發展原則，以 IKEA 的二手貨品為主題，鼓勵大家在家居生活中作出更多對環境友善的選擇。

【好去處】香港哥爾夫球會推同樂日 5大免費活動一覽 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩