【ET講股通】梁耀康：整固搵機會（附time code）（第二版︰加入文字內容）

美股隔晚休市，美國擬取消對部分中國貨品加徵關稅，刺激港股今早高開222點，早段曾升至最高位22198點後回軟，尾市暫報21885點，升55點，成交1059億元。恒生科技指數跌0.07%，報4880點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；小米 （01810） 跌3%；美團 （03690） 跌逾1%；有望從美國「未經核實名單」除名的藥明生物 （02269） 升7%；商湯 （00020） 反彈逾7%。大市在整固搵機會，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：10 - 港股今日市況速覽

00：30 - 本周美國或公布取消部分對華關稅 惟或啟動補貼行為調查

01：44 - 上證指數高位盤整 恒指未破壞上升軌

03：23 - 有機會從美國「未經核實名單」除名 藥明生物 （02269） 抽升逾6%

04：45 - 網上醫療平台造好 阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 較平安好醫生 （01833） 值博

08：05 - 安踏體育 （02020） 突破旗形現十字星 體育用品板塊有機會吸引資金流入

09：19 - 潛力股推介：上海電氣 （02727）

14：45 - 大新銀行 （02356） 獲內地批准設立分行 雙牌照銀行消息刺激股價上升

16：27 - 完美醫療 （01830） 獲管理層回購 醫美業務平穩留意有否減派息

18：45 - 觀眾問股：汽車股回調，比亞迪 （01211） 冇貨可否低吸？

22：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩位可入？ 上望幾多？

25：26 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 70元買入 食糊先定繼續揸？

27：15 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 走勢點睇？ 咩位可買入，上望咩位？

30：25 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 點睇？

33：10 - 港股收市市況速報

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恒指全日升22點，收報21853點，主板總成交1,226億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美國據報最快本周公布撤銷部分對華關稅，加上國務院副總理劉鶴與美國財長耶倫（Janet Yellen）通話，帶動港股高開。不過，美國或啟動補貼行為調查，拖累港股隨後低走。滬指高位盤整，恒指亦現整固，並未破壞上升軌。

生物科技、醫療器械股有機會估值調升。當中，藥明生物 （02269） 今日較強升逾6%，皆因有機會從美國「未經核實名單」中被剔除，若現時持貨者可仍然持有。

網上醫療股造好 首選京東健康

此外，網上醫療平台整體造好， 如阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 和平安好醫生 （01833） 。3股之中，前兩者最值博，京東健康規模最大、增長動力較強，它和阿里健康的股價表現亦較平安好醫生佳。首選京東健康，但要留意仍有政策不明朗的潛在風險。

體育用品股板塊高位盤整，亦可留意。之前較弱的安踏體育 （02020） 上升，且作出旗形突破，先上望105至108元水平。整體來說，體育用品板塊有機會在悶市下吸引資金流入。

潛力股看上海電氣 上望2.5至2.6元

今日潛力股推介是上海電氣 （02727） ，內地儲能板塊造得較強，而上海電氣主力製造電力和能源設備相關產品。上海電氣去年已消化一些不利消息，如通訊業務出了虧損問題，以及原材料成本上升限制毛利率，而隨着發電和能源設備的需求，可憧憬其電池業務及新能源項目。若有意入市者，買入注碼不宜太大，現水平可以考慮買入，上望2.5至2.6元，止蝕位則在1.9元。

個股方面，大新銀行 （02356） 獲內地批准設立分行，可視作 雙牌照銀行，刺激股價上升，然而要留意未來內地業務前景是否真的樂觀。另外，完美醫療 （01830） 今日股價回升，皆因獲管理層回購；此股主要留意派息，主營醫美業務平穩，買入與否主要看派息水平而定。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、騰訊、藥明生物、信達生物、碧桂園服務。立即觀看】

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