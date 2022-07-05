【ET講股通】梁耀康：整固搵機會（附time code）

美股隔晚休市，美國擬取消對部分中國貨品加徵關稅，刺激港股今早高開222點，早段曾升至最高位22198點後回軟，尾市暫報21885點，升55點，成交1059億元。恒生科技指數跌0.07%，報4880點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；小米 （01810） 跌3%；美團 （03690） 跌逾1%；有望從美國「未經核實名單」除名的藥明生物 （02269） 升7%；商湯 （00020） 反彈逾7%。大市在整固搵機會，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：10 - 港股今日市況速覽

00：30 - 本周美國或公布取消部分對華關稅 惟或啟動補貼行為調查

01：44 - 上證指數高位盤整 恒指未破壞上升軌

03：23 - 有機會從美國「未經核實名單」除名 藥明生物 （02269） 抽升逾6%

04：45 - 網上醫療平台造好 阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 較平安好醫生 （01833） 值博

08：05 - 安踏體育 （02020） 突破旗形現十字星 體育用品板塊有機會吸引資金流入

09：19 - 潛力股推介：上海電氣 （02727）

14：45 - 大新銀行 （02356） 獲內地批准設立分行 雙牌照銀行消息刺激股價上升

16：27 - 完美醫療 （01830） 獲管理層回購 醫美業務平穩留意有否減派息

18：45 - 觀眾問股：汽車股回調，比亞迪 （01211） 冇貨可否低吸？

22：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩位可入？ 上望幾多？

25：26 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 70元買入 食糊先定繼續揸？

27：15 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 走勢點睇？ 咩位可買入，上望咩位？

30：25 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 點睇？

33：10 - 港股收市市況速報

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