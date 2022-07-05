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【美股焦點】DWS：不排除美國最快在今年底出現溫和衰退　明年經濟增長或放緩至0.8%

股市 15:35 2022/07/05

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【美股焦點】DWS：不排除美國最快在今年底出現溫和衰退　明年經濟增長可能放緩至0.8%

DWS表示，隨着各國央行明確將對抗通脹列為優先事項，全球經濟無疑將顯著降溫，除非緊縮貨幣政策開始放鬆。因此，該行不排除美國在今年底和明年初出現溫和衰退。

由於央行採取更激進的政策，DWS提升了加息路徑，預計美國政策利率年底將高達3.25至3.5厘，並高於「中性」利率，而且非常接近甚至達到加息週期的頂峰。同時，該行預計歐洲央行將在12個月內將存款利率上調至2厘，再融資利率則上調至2.5厘。

美國今年GDP增長或放緩至僅2%

在基本情景中，該行預計今年歐元區的經濟增長接近3%，而美國今年增長可能放緩至僅2%，明年則可能放緩至0.8%。如果俄羅斯天然氣供應完全中斷（並且沒有採取補償措施），預計歐元區今年的增長率將僅達到2%，2023年將下降1.4%。

對於中國，DWS預計第二季度經濟將非常疲軟，與第一季度相比增長將下降，同時又預計消費者支出將持續低迷，但在政府的刺激措施提振下下半年情況將會改善，因此全年消費者支出可實現接近4%的增長。

 

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經濟衰退 大行報告 經濟 貨幣政策 加息 美股
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