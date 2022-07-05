【人幣定存】中銀新推1年人幣定存享2.6厘息 發鈔行罕有搶人幣資金

▲ 甫踏入7月，兩間中資行鬥搶人民幣，包括中銀香港等。

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甫踏入7月，兩間大小港銀掉頭加人民幣定期存款息，中銀香港 （02388） 於上周六（7月2日）連環推3個特優年利率，3個月期年息有2.2厘，跟滙豐（HSBC）看齊，卻險勝渣打的2.1厘；半年期年息中銀香港有2.3厘，追貼渣打，兩行皆跑贏滙豐的2.2厘；1年期息率中銀香港享2.6厘，亦與渣打相同，兩行拋離滙豐的2.2厘。至於南商則加半年期年息0.2厘至2.6厘。專家指，作為人民幣主要清算行的中銀香港，罕有搶人幣，料其他中小行也被逼跟加。

此外，總結上半年，相比港元及美元定存，人幣定存搶存戰明顯收斂，單以半年結的上周計，僅集友加7天期年息0.5厘至13厘。市料因內地採寬鬆的放水幣策，以及通關暫未有期，港銀高息吸存乏太多出路。

不過，踏入下半年，市場對人民幣需求漸增，例如憧憬中港經濟復甦及跨境理財通等需求，料業界早作備戰。

1年人幣定存 最高息2.9厘

如以所有大小行的人幣定存計，目前1年期息率呈雙冠，信銀國際及富邦皆為2.9厘，中銀香港的2.6厘也打入5甲列。半年、3個月及1個月年息也以富邦居首，半年及3個月年息皆為2.9厘、1個月年息報5厘。7天期年息也有雙冠王，南商及富邦俱為13.88厘，而南商門檻僅1000港元，富邦要求等值50萬港元。

另方面，內地6月份PMI數據勝預期，且市傳華府最快或於本周撤中國關稅，皆有利人民幣趨穩，現滙約6.69，花旗料第3季人民幣約在6.6至6.8上落。

那邊商，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌早前出席香港投資基金公會第十五屆周年大會時表示，跨境理財通平穩落地穩健發展，有助推動香港財富管理業務、金融科技及離岸人民幣業務的長遠可持續發展。

周國昌透露，截至今年5月底，跨境理財通框架下總資本滙劃超過人民幣10億元，國有銀行及股份制銀行佔資金滙劃量90%。在粤港澳三地中，系統網絡較完善的銀行在跨境理財通業務會較有優勢。

周國昌又說， 跨境理財通框架下南下客戶90%是全新客戶，85%客戶投入環球平衡資產配置。由於客戶對跨境資產配置需求持續上升，待有序通關後，對財富管理業務將有所帶動。此外，大部分南下的北上客戶均投資於人民幣資產，並在香港進行所有人民幣兌換，這有助帶動各國際金融機構在人民幣服務能力的投入，長遠有利於人民幣國際化發展。

銀行業將加強培訓財富管理、基金管理人員等專業人才及金融科技創新，以滿足客戶在資產配置、日常理財及消費各方面的需求。

展望未來，香港作為全球最大離岸人民幣樞紐，將助力人民幣國際化的進程，大灣區互聯互通亦有助鞏固香港國際金融中心地位。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪