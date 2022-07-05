【羚邦2230】羚邦冀業績維持雙位數增長　料下半財年發力攻日本市場

▲ 羚邦冀業績維持雙位數增長 料下半財年發力攻日本市場

羚邦集團 （02230） 上財年績優，冀可維持業績雙位數增長，羚邦主席兼行政總裁趙小燕表示對此有信心。她又透露，今年餘下時間料有3套電影將推出，潛在還有2至3套電影待審批。另外，她預期，下半財年將會發展日本市場，並於當地招募人手，建立團隊。

羚邦品牌授權業務增長強勁，上財年收入按年升80%至1.2億元，佔總收入3成。集團此前取得芝麻街大中華地區的授權代理，透露將會台灣為其開設快閃店，也會聯乘大型運動品牌等推出產品。

電子商務平台Ani-Mall已推出近兩年，集團表示，該平台銷售按年翻倍，而Ani-Mall也將擴展至台灣。

羚邦又提到，將會加強發展中國內地以外的市場，例如東南亞地區。而且，疫情下令不少亞洲地區的電費電視發展串流平台，串流平台日趨普遍，在家觀看日本動漫的人數增加，為公司帶來機會，將會加大與Netflix及Disney+等平台的合作。至於集團旗下Ani-One頻道，也計劃開設多個子頻道。

羚邦截至3月底止全年，收入按年升18.7%至4億元，毛利率為49.7%，純利按年升10%至4242.6萬元，擬派末期息0.35港仙，派息比率由約25%升至40%。截至3月底止，集團有600個有效版權，較對上一個財年增加67個。

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