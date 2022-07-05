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美國6.5萬呎小島264萬放售 要滿足1條件先做到島主

環球社會熱點 15:30 2022/07/05

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美國有一座面積達6.5萬呎的私人小島正在放售，島主僅開價33.9萬美元（約264萬港元）。據悉，已有大量潛在買家表示有意入手，但島主要求買家必須在這座小島過夜感受島上環境，才會考慮出售給對方。

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這座名為Duck Ledges的小島位於美國緬因州海灣Wohoa Bay，距離緬因州漁業發達的城市Jonesport僅約10分鐘船程。

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小島面積1.5英畝（約6.5萬呎），生態環境未受破壞，島上的野生動物種類也非常豐富。島主米利肯（Billy Milliken）在2007年購入小島，他形容由城市到小島只需搭10分鐘船就可遠離塵囂。而島上不受街燈干擾，晚空也特別美麗。

島上更有一座面積540呎的古樸小屋，島主在屋内就可飽覽周圍水域的優美景色。小屋閣樓有兩張床，最多可容納4人留宿。

米利肯指小島雖然僅開價33.9萬美元，但他要求所有潛在買家需要在這座小島上過夜才有資格購買。他解釋自己希望新主人親自發掘小島的自然景觀價值，同時願意處理小島的一些奇怪之處。

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他坦言小島上的小屋臨水，通常在10月至翌年5月都會有洪水的風險，他每年這個時候都會盡量避免前往小島。 儘管小屋多次面臨洪災，但結構從未受損。

米利肯又表示小島每逢夏天的景色最美麗，但冬天會出現冰雪和暴風雨的惡劣天氣，建議新島主不要長居於此。

據悉，有其中兩名潛在買家已符合過夜的條件，另外3名買家也準備在未來幾日到訪小島。米利肯表示如果有多名潛在買家都符合條件，他就會靠直覺選擇新島主。

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責任編輯：鄭錦玲

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