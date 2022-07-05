【兩強聯手】小米Leica戰略合作新機首發！首款攝影旗艦手機Xiaomi 12S系列登場 最平型號約4,700元即可入手

小米集團（01810）董事長兼首席執行官雷軍，上月宣布小米和徠卡（Leica）達成了影像戰略合作，當時更劇透雙方將於7月發布首款聯合研發的產品。言猶在耳，小米於昨日（4日）晚上的發布會上，首度公布了以「攝影旗艦手機」作定位、採用Leica光學影像技術的Xiaomi 12S系列，型號包括12S Ultra、12S Pro及12S，其中12S的入場價只需3,999人民幣（折合約4,700港元）。不過新機暫時只限中國市場發售，官方亦只公布了人民幣定價，意味本地或不會有行貨上市。

【青姐話】向上游 唔使愁

Xiaomi 12S系列的最大賣點，當然是其鏡頭系統所搭載的Leica光學影像技術，有助輸出高解像度、高感光度、低色散及低雜訊的數碼影像。Xiaomi 12S Ultra主鏡頭採用8P非球面鏡頭，可解決眩光、鬼影及色差等光學問題，鏡頭組亦增設了防眩光鏡片鍍膜、鏡片邊緣抗反射油墨塗層、環烯烴聚合物材質，以及旋塗工藝紅外線濾光片，使實際拍攝畫面更細膩清晰。

新機亦提供了兩款「Leica Authentic Look」及「Leica Vibrant Look」的攝影風格，官方解釋兩者可「透過AI攝影呈現Leica經典色調及美學」。此外，廠方為了進一步營造使用Leica相機的「沉浸式體驗」，新機更植入Leica同款濾鏡、經典快門聲和Leica水印。Xiaomi 12S Ultra與Xiaomi 12S Pro還提供了「大師級鏡頭組」，在Leica百年歷史推出過數枚經典的傳奇鏡頭中，挑選其中最經典的3款傳奇鏡頭進行數位建模，用軟體模擬其特殊質感，復刻經典的成像效果。

【延伸閱讀】【異動股】 傳小米下月5日出新旗艦機 股價追落後狂飆逾12%

【延伸閱讀】【智能手機】雷軍：小米與徠卡達成影像戰略合作 首款聯合研發作品7月發布

【延伸閱讀】【5G旗艦】小米POCO F4即日本地開售 OIS防震升級定價親民 早鳥價再慳300元兼送YouTube Premium

鏡頭規格方面，Xiaomi 12S Ultra的主鏡頭搭載了系列中最大1吋感光元件，新機亦是首款支援Dolby Vision HDR影片錄製及播放功能的Android裝置，拍片過程支援HyperOIS影像穩定功能。至於Xiaomi 12S及Xiaomi 12S Pro，則採用片幅相對細小的1/1.28吋感光元件。

Xiaomi 12S系列均搭載了4納米制程的高通Snapdragon 8+ Gen 1，當中的12S Ultra更配備了全新的散熱系統。Xiaomi 12S Ultra和Xiaomi 12S Pro均配備6.73吋AMOLED彩屏，提供高達1,500尼特峰值亮度、2K解像度、P3色域和1 -120Hz AdaptiveSync Pro自適應更新率。相比之下，Xiaomi 12S屏幕較為小巧只有6.28英吋，支援P3色域顯示、HDR10+和120Hz AdaptiveSync。

售價參考：

Xiaomi 12S Ultra擁有兩款素皮配色，經典黑與冷杉綠，共有3個容量版本，8GB+256GB售價CNY 5,999，12GB+256GB 售價CNY6,499，12GB+512GB 售價CNY6,999。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

Xiaomi 12S與Xiaomi 12S Pro均具備4種顏色，其中黑色、白色、紫色為玻璃材質，原野綠配色為素皮材質。小尺寸高端旗艦Xiaomi 12S共有4個容量版本，8CB+128GB售價CNY3,999，8GB+256GB 售價CNY4,299，12GB+256GB售價CNY4,699，12GB+512GB售價CNY5,199。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

全能高端旗艦Xiaomi 12S Pro同樣擁有4個容量版本，8GB+128GB售價CNY4,699，8GB+256GB售價CNY4,999，12GB+256GB售價CNY5,399，12GB+512GB售價CNY5,899。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場推出的還有一台小米12 Pro天現版，搭載天現9000+旗艦處理器，共有2個容量版本，8GB+128GB售價CNY3,999，12GB+256GB售價CNY4,499。

▼ 點擊圖片放大 +2

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文