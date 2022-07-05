  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

在俄關押WNBA球員公開信致拜登 望獲釋返美重拾自由

環球社會熱點 14:58 2022/07/05

分享：

分享：

美國女子國家女子籃球協會（WNBA）球員格里納因持有含大麻產品，在俄羅斯被拘捕，至今已遭關押超過4個月。格里納日前向美國總統拜登發出公開信，希望獲政府幫助，早日獲釋返回美國，重拾自由。

拜登指美國自由民主正受摧毀 致力打撃槍械暴力 【下一頁】

格里納（Brittney Griner）周一（4日）向美國總統拜登（Joe Biden）發公開信，表示非常擔心可能會在俄羅斯監禁中度過餘生。格里納希望拜登不要忘記自己及其他在俄被扣押的美國公民。

格里納更稱在2020年大選中首次投票便已支持拜登，十分渴望重獲自由，希望拜登可以幫忙，助她們獲釋並返回美國。格里納表示十分想念妻子﹑家人及隊友。

加州州長斥82萬登廣告 叫佛州居民搬過去 【下一頁】

今年2月時，格里納因在俄羅斯的機場被發現持有含大麻成分的產品而被逮捕，扣押時間已超4個月。格里納的案件將會在周五（8日）開庭。

格里納所屬球會及妻子曾多次促請美國政府，為格里納獲釋離開俄羅斯提供更多幫助。美國國務院5月時表示，認為格里納在俄羅斯屬錯誤扣押，政府人員聲稱讓她獲釋是首要任務。國家安全委員會周一表示，政府正積極行動，嘗試用所有可行辦法把格里納帶回美國。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國擬立新法加強網絡安全 打擊外國假新聞
今日
英國擬立新法加強網絡安全 打擊外國假新聞
【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支
今日
【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支
芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆
今日
芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆
野村料全球主要經濟體 未來12個月會衰退
2022/07/04
野村料全球主要經濟體 未來12個月會衰退
美非裔漢涉交通違規躲警追捕 身中最少60槍死亡
2022/07/04
美非裔漢涉交通違規躲警追捕 身中最少60槍死亡

你可能感興趣

英國擬立新法加強網絡安全 打擊外國假新聞
今日 13:22
英國擬立新法加強網絡安全 打擊外國假新聞
【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支
今日 10:53
【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支
芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆
今日 02:50
芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆
地緣政治 網絡熱話 外交 美國 俄羅斯 拜登 籃球

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日 時間15:00）

下一篇文章

英青少年著西裝睇《迷你兵團2》太嘈 累戲院狂退款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日 時間15:00）
芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆
芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆
末日博士魯賓尼警告美將嚴重衰退 股市或再暴跌5成
末日博士魯賓尼警告美將嚴重衰退 股市或再暴跌5成
英示威者發起慢駛堵路 抗議高油價
英示威者發起慢駛堵路 抗議高油價
土耳其截烏港口出發掛俄旗貨船 扣7000噸糧食
土耳其截烏港口出發掛俄旗貨船 扣7000噸糧食
澳洲企業年薪50萬請清潔工 無需經驗都唔夠人
澳洲企業年薪50萬請清潔工 無需經驗都唔夠人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款