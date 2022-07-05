在俄關押WNBA球員公開信致拜登 望獲釋返美重拾自由

美國女子國家女子籃球協會（WNBA）球員格里納因持有含大麻產品，在俄羅斯被拘捕，至今已遭關押超過4個月。格里納日前向美國總統拜登發出公開信，希望獲政府幫助，早日獲釋返回美國，重拾自由。

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格里納（Brittney Griner）周一（4日）向美國總統拜登（Joe Biden）發公開信，表示非常擔心可能會在俄羅斯監禁中度過餘生。格里納希望拜登不要忘記自己及其他在俄被扣押的美國公民。

格里納更稱在2020年大選中首次投票便已支持拜登，十分渴望重獲自由，希望拜登可以幫忙，助她們獲釋並返回美國。格里納表示十分想念妻子﹑家人及隊友。

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今年2月時，格里納因在俄羅斯的機場被發現持有含大麻成分的產品而被逮捕，扣押時間已超4個月。格里納的案件將會在周五（8日）開庭。

格里納所屬球會及妻子曾多次促請美國政府，為格里納獲釋離開俄羅斯提供更多幫助。美國國務院5月時表示，認為格里納在俄羅斯屬錯誤扣押，政府人員聲稱讓她獲釋是首要任務。國家安全委員會周一表示，政府正積極行動，嘗試用所有可行辦法把格里納帶回美國。

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責任編輯：吳漢培