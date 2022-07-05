▲ 【恒隆101】恒隆地產旗下無錫恒隆廣場引入希爾頓格芮精選酒店品牌 料於2024年下半年開業

恒隆地產 （00101） 宣布，希爾頓集團成為無錫恒隆廣場二期項目的全新時尚精品酒店的管理運營商，旗下希爾頓格芮精選酒店將入駐其中，並預計於2024年下半年正式開業。

無錫希爾頓格芮精選酒店將包含一幢7層主建築以及另一幢毗鄰的3層歷史建築，共計包括106間客房以及大堂酒廊、兩間餐廳、定制化的活動空間、室內泳池和健身中心等。恒隆地產表示，酒店室內設計由新加坡White Jacket工作室負責，酒店的設計已獲得LEED™金獎預認證，表明該建築將在低碳環保方面達到世界一流標準。

恒隆地產行政總裁盧韋柏對於能夠再次與希爾頓集團合作表示高興，「首次在我們的項目中引入希爾頓格芮精選酒店，為無錫打造又一世界級的體驗。我們相信該酒店將成為無錫恒隆廣場二期項目的重要部份，不僅為住客，也為我們的辦公樓及零售租戶不斷提升服務水平」。他又指，希爾頓格芮精選酒店所推崇的個性化服務及悉心打造的室內設計，將進一步鞏固無錫恒隆廣場在當地的領先地位。

無錫恒隆廣場包含兩期項目，均坐落於無錫市中心的黃金商圈。一期項目已於2013年9月開業，包括匯聚眾多國際高端品牌的購物商場及辦公樓。恒隆地產表示，二期項目位於無錫恒隆廣場的南面，待全部落成後，無錫恒隆廣場將成為無錫市商業區內極具標誌性的零售和商業地標，集高端購物商場、甲級辦公樓群、酒店及服務式寓所於一身。

希爾頓格芮精選品牌在全球近30個國家和地區擁有超過115間酒店及度假村。

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