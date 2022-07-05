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【銀行優惠】工銀亞洲推出慶回歸多重優惠　新客開戶可獲高達2.5萬元現金回贈

理財智慧 15:24 2022/07/05

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為慶祝香港特區成立25周年，工銀亞洲推出多重客戶優惠，涵蓋開戶 、定存 、信用卡、證券交易及網上理財投資等5大範疇，包括「理財金」客戶可享新客開戶賞高達2.5萬元現金回贈，網上理財交易賞高達2.5萬元認購費回贈及或現金回贈，和全新「理財金」或「私人銀行」證券客戶透過「工銀智投資」APP，可享首12個月買入證券0佣金優惠，其他產品亦設豐富獎賞。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

同時，為了支持基金投資數碼化，工銀亞洲推出一站式全新手機銀行基金服務平台，提供實時基金行情資訊，配備嶄新介面設計、多項升級功能及優化流程，滿足客戶基金理財需要，包括一按即可瀏覽基金詳情，更有投資風險等級配對提示，提前確認當前個人風險承受能力與基金產品風險級別；以及全新搜尋功能，可根據關鍵字、基金公司及基金分類等不同設定， 篩選逾900多種基金產品。其他升級功能包括將心水基金加入「我的喜愛」列表， 以及一覽個人持有之基金狀況及交易狀態等。

推廣優惠如下：

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撰文 : 陳楚琨

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