  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電視廣播511】TVB與央企紫荊文化集團簽訂戰略合作　主席許濤：共同發展愛國愛港影視制作

股市 14:16 2022/07/05

分享：

分享：

【電視廣播511】TVB與央企紫荊文化集團簽訂戰略合作　主席許濤：共同發展愛國愛港影視制作（曾耀輝攝）

電視廣播（TVB） （00511） 宣布與央企紫荊文化集團簽訂戰略合作，TVB主席許濤表示，雙方會在内容製作、人才培育、出版發行等方面合作，「共同發展愛國愛港影視制作」。TVB總經理（節目內容營運）曾志偉透露，雙方最快明年推出聯合制作節目，例如劇集、綜藝或大型活動等。

許濤表示，香港回歸25年，國家十分看重香港作為文化之都的地位，「與紫荊文化集團的合作有利TVB 製作更多好作品，說好中國美麗故事」。曾志偉表示，雙方也會合力發掘演藝人才，例如合作舉行選秀、訓練班等，希望一起培育精通兩語藝人。

紫荊文化集團董事長毛超峰表示，今次與 TVB 深化及擴寬合作範圍，完善合作機制，「期望共同講好新時代中國及一國兩制故事」，又稱要傳播中國歷史變化及成就，「增強年輕人民族自信感」。

相關文章：

【電視廣播TVB】TVB大股東黎瑞剛近日重組持股　騰訊阿里料將脫手TVB在內投資項目

【電視廣播TVB】TVB主席許濤：加大對「士多」投入、擬推內地電商業務　4月份廣告收入錄雙位數增長

【電視廣播TVB】電視廣播去年虧損創新高　主席許濤：最壞時間已過去　今日公司更有能力應付競爭對手衝擊

港股 電視廣播（00511） 許濤 電視劇 綜藝節目 電視 曾志偉 TVB 文娛藝術

上一篇文章

減免關稅利美控通脹 石Sir料美通脹差不多見頂

下一篇文章

【香港經濟】公務員劃一加薪2.5%、追溯至4月1日　商會曾批薪酬趨勢調查離地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款