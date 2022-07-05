▲ 【電視廣播511】TVB與央企紫荊文化集團簽訂戰略合作 主席許濤：共同發展愛國愛港影視制作（曾耀輝攝）

電視廣播（TVB） （00511） 宣布與央企紫荊文化集團簽訂戰略合作，TVB主席許濤表示，雙方會在内容製作、人才培育、出版發行等方面合作，「共同發展愛國愛港影視制作」。TVB總經理（節目內容營運）曾志偉透露，雙方最快明年推出聯合制作節目，例如劇集、綜藝或大型活動等。

許濤表示，香港回歸25年，國家十分看重香港作為文化之都的地位，「與紫荊文化集團的合作有利TVB 製作更多好作品，說好中國美麗故事」。曾志偉表示，雙方也會合力發掘演藝人才，例如合作舉行選秀、訓練班等，希望一起培育精通兩語藝人。

紫荊文化集團董事長毛超峰表示，今次與 TVB 深化及擴寬合作範圍，完善合作機制，「期望共同講好新時代中國及一國兩制故事」，又稱要傳播中國歷史變化及成就，「增強年輕人民族自信感」。

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