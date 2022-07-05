【網絡安全】微軟揭Android現收費惡意欺詐　籲避免授權

網絡詐騙問題近年愈趨猖狂，近日微軟（Microsoft）旗下的Microsoft 365 Defender Research Team就透過官方網誌，呼籲用戶小心收費欺詐軟件，並解釋這些欺詐軟件如何騙取使用者的錢包，同時提出防範的建議。

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Microsoft 365 Defender Research Team在官方網誌上指出，Android系統經常有惡意軟件上架，情況令人擔憂。因此是次決定詳細介紹「收費欺詐惡意軟件（Toll fraud malware）」的情況。

研究人員表示，黑客會藉由無線應用協議（Wireless Application Protocol，WAP），讓使用者由原本網站訂閱的方式，改為黑客可在不經使用者的同意下，不知不覺地消費，且一直都無法察覺欺詐交易。

團隊表示，這樣的惡意欺詐軟件技術上頗為複雜，但並非不可能做到。他們呼籲用戶必須防堵這類的惡意欺詐方式，例如應從Google Play官方商店下載應用程式，在授權程式權限時多加留意，尤其像是授權簡訊、存取系統通知等。若不明白應用程式的性質與目的，就不應該輕易授權。

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責任編輯：曾曉汶

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