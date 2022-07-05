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英青少年著西裝睇《迷你兵團2》太嘈 累戲院狂退款

環球社會熱點 14:04 2022/07/05

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《迷你兵團2》近日於英國上映，當地青少年紛紛跟風穿著西裝入場睇新戲。但這班青少年睇戲時歡呼太嘈吵，影響大量觀眾無法專心觀賞電影。英國戲院更要向提前離場的觀眾退款，無奈下令禁止無大人陪同的西裝青少年入場。

英超一球員涉強姦 北倫敦大宅被補 【下一頁】

社交平台TikTok最近掀起新潮流，有大批10多歲的青少年上載影片自稱為紳士，紀錄他們穿著西裝前往戲院觀賞電影《迷你兵團2》（Minions: The Rise of Gru）。

    點擊圖片放大

據悉，這班青少年一起著西裝，是為模仿電影的主要反派角色Felonius Gru。他們在影片中更會擺出Felonius Gru的經典手勢。

不過一班青少年在觀賞電影期間有多個滋擾行為，包括一路大聲歡呼和鼓掌，嚴重滋擾其餘在場觀眾。

英媒引述其中一名女觀眾指，她帶孩子去看《迷你兵團2》，但戲院後半排幾乎全部都是青少年。她和孩子看電影全程都聽到這班青少年尖叫和大吵大鬧。

也有家長批評這班青少年摧毀了自己兩個孩子看電影的經歷，讓兩個孩子看電影時對噪音感到很不安。

碧咸嫂出席婚禮要求大改餐單 被指難搞 【下一頁】

伍斯特郡（Worcestershire）一間戲院的負責人表示，由於大量客人投訴這班青少年太嘈，戲院要向提早離場的顧客退款合共1,300英鎊。

康沃爾郡一間戲院更禁止任何無成人陪伴、穿著西裝的青少年入場觀看《迷你兵團2》。

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責任編輯：鄭錦玲

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