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【下半年展望】渣打：美國取消部分對華關稅對股市無大幫助　看好港股A股下半年表現

股市 14:03 2022/07/05

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【下半年展望】渣打銀行財富管理：看好亞洲股票及債券市場 料美取消關稅不會影響大環境

渣打銀行 （02888） 財富管理投資策略主管梁振輝表示，現時美國經濟正向下行而通脹向上行，經濟衰退風險上升，而變數重點在於央行政策，預計聯儲局下半年至明年會繼續加息，對美國市場整體不樂觀。相反，他看好中國股票市場及亞洲債券市場，認為在加息步伐底下亞洲表現相對歐美平穩，有機會吸引資金流入。另外，中國疫情紓緩下經濟料見底，未來的或會有新的貨幣和財政政策，有助加快經濟復甦。

對於有傳美國有意取消中國部分關稅的消息，他表示亦有消息指部分商品或會加稅，因此不是個完全正面的情況。若真的取消部分關稅，亦只會對短期投資氣氛上有幫助，而股票版塊不會有大波動，所以對大環境依然不樂觀。

料港股、A股下半年續向好　看好能源、金融及原材料板塊

股票市場方面，梁振輝看好亞洲市場（日本除外），認為5至6月份港股和A股持續上升，而第2季度A股和H股逆市做好，相信3者下半年表現會持續向好。

他亦預期中國經濟政策會刺激整體亞洲經濟，有利亞洲經濟前景和區內投資氣氛。另一方面他亦看好英國市場，認為市場中能源、金融及原材料股佔比較大，有望受惠於高通脹週期。

股票板塊方面，他認為能源股的價格未完全反映現時能源的短缺，以及考慮到現時環球的經濟和政治環境，他看好能源及金融、中國工業和通訊等週期股，以及歐美健康護理股。

建議投資亞洲美元債及成熟市場高收益債

債券市場方面，渣打銀行財富管理高級投資策略師林嘉文表示，美國10年期債息年初至今上升接近140個基點，但未來上行空間不大，預料下半年不會再達此升幅。他建議可以投資亞洲美元債，認為整體信貸質素達BBB+評級，而且中國放寬政策取態有利區內債券投資需求。另一方面，成熟市場高收益債收益率為2010年以來最高，高達9厘，反映市場對經濟衰退和對通脹的憂慮。他認為現時整體信貸質素有改善，利率的影響亦相對較低，因此看好高收益債。

基礎投資組合方面，由於股票市場持續波動，林嘉文建議可以提升債券佔比以爭取收益，重點可分散投資收益率大於5%的各類高息股、債券和非核心資產，特別是亞洲地區。

林嘉文亦提到投資黃金有助投資組合分散風險。作為主要避險工具，若美元走弱，黃金價格會上升，同時地緣政局使避險需求增加，有利黃金表現。

渣打銀行首席投資辦公室預測，聯儲局2022年底目標利率為3.25%，美國10年期國債收益率12個月目標價為3.25%、美元兌人民幣6-12個月會跌向6.65元、而現貨黃金12個月目標價為1965美元。

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渣打集團（02888） 投資策略 財富及資產管理 中國市場 經濟衰退 金價 黃金 港股 經濟 股票

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