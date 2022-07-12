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【香港經濟】行會通過公務員劃一加薪2.5%並追溯至4月　曾批趨勢調查離地、總商會認同最終加薪合理

Hot Talk 15:55 2022/07/12

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【香港經濟】公務員劃一加薪2.5%、追溯至4月1日　商會曾批薪酬趨勢調查離地

公務員事務局今日公布，行政長官會同行政會議決定在2022至23年度，劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬2.5%，生效日期追溯至今年4月1日。

公務員事務局發言人表示，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣。

發言人又指，公務員薪酬調整除了影響公務員外，亦會影響非公務員合約僱員，以至政府資助機構所收到的資助金撥款及其員工薪酬，任何變動均會影響政府開支。鑑於現時香港經濟前景存有不確定性，政府亦預計今個財政年度將出現赤字，作為負責任的政府，需審慎處理公務員薪酬調整。同時，當局又會爭取在本立法年度會期結束前將薪酬調整建議提交立法會財務委員會考慮，以期在八月向公務員發放調整後薪金和追補薪金。

商界認同加幅合理

作為公務員加薪指標之一的薪酬趨勢調查5月公布結果，高、中、低級公務員薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，意味中高級公務員最終加薪幅度，明顯低於薪酬趨勢指標，但低級公務員加薪幅度高於調整指標。

薪酬趨勢調查結果，一度引發商界批評。香港總商會5月發聲明指，第五波疫情下香港經濟轉弱，薪酬趨勢調查結果未反映當前香港經濟環境，或對整體經濟造成連鎖效應，恐令香港企業雪上加霜。

隨最終公務員加薪幅度定於2.5%，香港總商會聲明指，面對艱難的營商環境，有關加幅屬合理水平，樂見港府考慮當前經濟前景不明朗。商會重申認為，公務員加薪對整體人力市場會產生漣漪效應，導致企業（尤其是中小企）的工資成本增加，而政府將加幅定為2.5%，應可暫時紓緩企業的人力成本壓力。

薪酬趨勢調查去年4月2日起進行，為期12個月。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章：

【香港經濟】香港總商會：公務員薪酬趨勢建議脫離現實　恐令香港企業雪上加霜

編輯：麥德銘

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