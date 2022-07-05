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【香港經濟】公務員劃一加薪2.5%並追溯至4月　曾批趨勢調查離地、總商會認同最終加薪合理

Hot Talk 17:20 2022/07/05

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【香港經濟】公務員劃一加薪2.5%、追溯至4月1日　商會曾批薪酬趨勢調查離地

新一屆政府今早舉行首次行政會議，通過公務員薪酬方案，公務員事務局局長楊何蓓茵公布，不論職級，公務員劃一加薪2.5%，加薪可追溯至4月1日起。作為公務員加薪指標之一的薪酬趨勢調查5月公布結果，高、中、低級公務員薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，意味中高級公務員最終加薪幅度，明顯低於薪酬趨勢指標，但低級公務員加薪幅度高於調整指標。

薪酬趨勢調查結果，一度引發商界批評。香港總商會5月發聲明指，第五波疫情下香港經濟轉弱，薪酬趨勢調查結果未反映當前香港經濟環境，或對整體經濟造成連鎖效應，恐令香港企業雪上加霜。

隨最終公務員加薪幅度定於2.5%，香港總商會聲明指，面對艱難的營商環境，有關加幅屬合理水平，樂見港府考慮當前經濟前景不明朗。商會重申認為，公務員加薪對整體人力市場會產生漣漪效應，導致企業（尤其是中小企）的工資成本增加，而政府將加幅定為2.5%，應可暫時紓緩企業的人力成本壓力。

薪酬趨勢調查去年4月2日起進行，為期12個月。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章：

【香港經濟】香港總商會：公務員薪酬趨勢建議脫離現實　恐令香港企業雪上加霜

編輯：麥德銘

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經濟 行政會議 香港總商會

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