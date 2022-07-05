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【Tesla】Tesla展示車用「太陽能」拖車　設Starlink衛星互聯網系統

科技 13:23 2022/07/05

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Tesla就在德國IdeenExpo展覽中，搶先展示一部猶如Model X車門展翼狀態的黑色車用「太陽能」拖車。

Tesla除了專注研發電動車及自動駕駛系統外，也一直積極在研發太陽能產品及拓展相關市場的業務。外界一直也相當期待，搭載太陽能發電能力的Tesla車款何時登場。雖然目前仍未有這款車的蹤影，但Tesla就在德國IdeenExpo展覽中，搶先展示一部猶如Model X車門展翼狀態的黑色車用「太陽能」拖車。

【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東

【電動車】Tesla支援Apple CarPlay？　波蘭開發者實試

近年不少電動車車主都在考慮部署太陽能電池板，作為便攜式獨立充電解決方案，延長其電動車的續航能力。Tesla也看準機會，展示其最新的車用「太陽能」拖車。該太陽能充電拖車還配備了SpaceX的Starlink衛星互聯網系統。

根據Elon Musk過往曾透露，這款太陽能拖車或可達到當初宣稱，收折狀態可續航約每天15公里、展開狀態約每天最高64公里的發電效率。不過，這款車用太陽能拖車何時上市，售價又是多少，仍需要待Tesla再公布。

【電動車】Tesla導航系統藉天氣數據　精準預測能源消耗量  

責任編輯：曾曉汶

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