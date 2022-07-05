英國擬立新法加強網絡安全 打擊外國假新聞

社交網絡興起後，禁止網上假消息成為各國政府一大難題。英國政府近日表示有意訂立新法例，要求社交平台主動管制由外國政府發出的虛假資訊。官員更點名俄羅斯，指入侵烏克蘭的戰爭已顯示俄國如何利用社交平台散播假新聞。

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英國政府周一（4日）表示，即將向國會提出訂立新法律，要求Facebook及Twitter等社交平台一旦發現有外國政府勢力試圖在平台發放假消息，干預選舉或裁決結果，平台需處理有關帳戶。

數碼、文化、媒體及體育大臣杜慧詩（Nadine Dorries）表示，俄烏戰爭正好展示俄羅斯如何利用社交平台散播謊言，試圖合理化入侵鄰國的舉動。杜慧詩表明，不可輕易讓外國政府及轄下勢力輕易在網絡發動敵對戰事，英國需要加強網絡安全，確保免被假消息肆虐。

路透社預計，新法會透過修正案，與國家安全法及網絡安全法聯繫，並在本周於國會通過審批。英國通訊管理局（Ofcom）將撰寫編碼，幫助社交平台公司配合法規，並有權向違規公司罰款。

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責任編輯：吳漢培