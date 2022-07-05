拜登指美國自由民主正受摧毀 致力打撃槍械暴力

美國伊利諾伊州芝加哥周一（4日）國慶巡遊爆發槍擊造成6死數十傷，再次引起國內對槍械暴力關注。總統拜登在國慶日發表講話，指美國自由民主價值正受摧毀，他強調將致力採取更多措施打擊槍械罪案。

芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一在白宮舉行的獨立日慶祝活動發表講話，指芝加哥槍撃案表明，國家現有狀況無法保證民眾享有民主及自由生活方式。拜登指，雖然美國經濟持續增長，但最近發生的事反映國家根深柢固的自由價值正受摧毀，認為美國正經歷倒退。

拜登承認國家面臨廣泛挑戰，但他強調「絕處總會逢生」，當美國經歷嚴重危機後，將可再上一層樓。拜登亦呼籲美國人為民主而戰，捍衛國家200多年以來的核心權利。

拜登同日晚上在白宮為槍擊案短暫默哀，透露已與伊利諾利州州長普里茨克（J.B. Pritzker）及高地公園市長羅特林（Nancy Rotering）交談。

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拜登在芝加哥槍撃案後發生聲明，對美國再次發生槍械暴力感到震驚，強調除早前簽署的槍械安全法案，他會繼續採取行動遏止槍械暴力。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）亦發聲明指，芝加哥槍撃案證明國家需採取更多措施解決槍械暴力問題。

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責任編輯：郭麗明