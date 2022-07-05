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加州州長斥82萬登廣告 叫佛州居民搬過去

環球社會熱點 12:45 2022/07/05

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槍械管制及墮胎權等議題，使美國社會進一步分裂。屬民主黨的加州州長紐瑟姆斥資約82萬港元於美國獨立日發布廣告，呼籲佛羅里達州居民移居加州。

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紐瑟姆（Gavin Newsom）耗費10.5萬美元（約81.9萬港元），在佛州的霍士新聞（Fox News）播放長約30秒的廣告。

穿著白恤衫的紐瑟姆指正值美國獨立日，希望和佛州民眾討論美國社會的多項議題，然後影片就切入佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及美國前總統特朗普（Donald Trump）的畫面。

紐瑟姆表示，民眾所在的佛州自由受到攻擊，而共和黨領袖正在禁書、使投票難度加大、限制課堂上的言論、將婦女墮胎及醫生提供墮胎服務的行為定為犯罪。

他指出的議題包括佛州禁止學生在課堂上討論性別認同及性取向議題，及佛州為期15周的墮胎禁令。

紐瑟姆更鼓勵佛羅里達人幫助他對抗共和黨，甚至考慮搬到他管治的加州。

美非裔漢涉交通違規躲警追捕 身中最少60槍死亡 【下一頁】

而佛羅里達州衛生部發言人雷德芬（Jeremy Redfern）在Twitter發布4張相片反擊，顯示加州無家者聚集的營地及遍地垃圾的海灘。

雷德芬反問紐瑟姆，難道不應該擔心加州的情況嗎？

德桑蒂斯爭取連任的競選活動發言人則嘲笑紐瑟姆直接燒錢更好，又批評紐瑟姆導致加州有批難民逃到佛州，而他卻試圖讓這班人返回加州。

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責任編輯：鄭錦玲

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