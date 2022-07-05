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【演算法規管】日本法院或仿效歐盟　要求大型科技企業分享內容演算法

科技 12:44 2022/07/05

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有日本法律專家憂慮未來日本法院或會引用是次案例，要求科技公司在有爭議之時公開內部的演算法。

繼歐盟公布《數位服務法（Digital Services Act）》後，日本也因一宗與當地主流食評網站有關的反壟斷案件，引起日本法院對企業演算法的關注，未來日本法院更有可能引用此案例，要求科技公司在有爭議之時公開內部的演算法，連累Google、Facebook和亞馬遜等大型互聯網平台在該國的運作方式。

【蘋果動向】歐盟辣招出台！　蘋果兩大程式恐被迫全面開放

【網絡監管】歐盟「數位市場法案」或要求超大型網絡平台　繳交年淨收入0.1%監管費

日前日本主流食評網站「食べログ」（Tabelog）的母企KaKaKu.com，遭連鎖燒肉店「韓流村」以不當降低評分為由控告並求償。根據Tabelog官方網站的說明，滿分五星的評價是使用網站自家的演算法來計算。

韓流村其後控訴，Tabelog在2019年5月更新演算法後，所有連鎖店的得分都被同步往下修正，導致韓流村業績大受影響。其後韓流村成功證明，Tabelog改變了用戶評分的計算方式，從而損害了其餐廳的銷售工作，獲判賠3,800萬日圓（約220萬港元）。

訴訟結果有深遠影響

專門研究反壟斷問題的律師、曾在日本公平貿易委員會工作的平山健太郎則表示，目前全球沒有一個法院，曾要求平台披露其演算法的案例，因為演算法一向屬公司商業機密，更涉及取得與分析客戶數據的流程。

而《金融時報》也引述日本法律專家表示，是次訴訟的結果可能具有深遠的影響，因為法院要求Kakaku.com公開其部分演算法。他憂慮未來日本法院或會引用是次案例，要求科技公司在有爭議之時公開內部的演算法。而目前Facebook日本業務部門表示，他們不會對涉及其他公司的訴訟發表評論。而Google和亞馬遜也拒絕發表評論。

【反壟斷】印度政府推出「開放電商網絡」　對抗Amazon、Walmart壟斷

責任編輯：曾曉汶

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