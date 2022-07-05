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英超一球員涉強姦 北倫敦大宅被補

環球社會熱點 12:19 2022/07/05

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歐洲球壇已進入休賽期，除轉會傳聞外，近日爆出大消息。英國警方表示，一名英超球員因涉及在地中海地區強暴一名女子，在北倫敦地區被捕。警方暫未公布涉案球員身分，但當地有傳媒引述消息人士透露，涉事球會為聯賽頂級球星。

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倫敦警方周一（4日）發表聲明，指一名29歲英超球員因涉嫌在地中海地區渡假期間強暴一名20多歲女子，於北倫敦巴尼特區（Barnet）的寓所被捕。警方指接獲一名女子報警揭發事件，稱案發於上月22日。

據英國太陽報報稱，女子聲稱事發後逃離所處的5星級酒店，其後與家人朋友飛返英國。女子回英後向警方舉報，並展示充足證據，包括身體受傷的照片。據悉，涉事球員接受警方最少15小時盤問。警方表示，案件仍在調查中。

《每日電訊報》指被捕球員享譽國際，為聯賽頂級球星，將會代表所屬國家隊參與在今年舉行的卡塔爾世界盃。消息人士透露，今次的指控十分嚴重，被捕球員所屬球會即將展開季前巡迴賽，他將無法隨隊參與。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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