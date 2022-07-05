中國建設銀行數據分析師認證培訓項目首度榮獲國際獎項

2022年6月,由中國建設銀行總行數據管理部、建行研修中心與香港大學經管學院聯合主辦，建行香港培訓中心承辦的「數據分析師認證培訓」（香港資歷架構6級）案例參加了歐洲管理發展基金會（EFMD）2022年度EiP（卓越實踐獎）評選。該案例在全球超過35家參選機構中脫穎而出，獲得「人才發展」類別的特別嘉許獎(Special Mention)。有關獎項高度肯定課程的優秀設計，以及對銀行業數字化專業人才培養方面的傑出貢獻。這是中國企業人才培養案例的首次獲獎，也是建設銀行在教育學習發展領域首個獲得的國際獎項。

EFMD EiP卓越實踐獎歷年來審閱超過450個案例，參賽者中有眾多全球知名高校及行業領軍企業，包括沃頓商學院、倫敦商學院、哈佛企業學習、哥倫比亞商學院、歐洲工商管理學院、標準銀行集團等。該獎項創立16年以來，僅有10個亞洲教育機構獲獎，港大經管學院是其中之一。中國建設銀行致力於促進員工終身學習，不斷提升人才競爭力，此次獲獎進一步提升數據分析師專業證書在內地和香港地區的知名度和影響力。



(特約)