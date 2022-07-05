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【下半年展望】星展：看好第3季中國市場表現　料科企可見底回升、又偏好通脹受惠股

股市 12:36 2022/07/05

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【下半年展望】星展：看好第3季中國市場表現　料科企可見底回升、又偏好通脹受惠股

星展銀行發表第3季市場展望，表示看好中國市場第3季表現，隨着科企監管及整改的能見度變得清晰，以及在刺激經濟的政策支持下，加上估值便宜，認為中國市場風險回報屬吸引。

星展銀行投資總監侯偉福，表示中國科技股受監管及「共同富裕」政策之下，股價自去年開始下跌，與美國科技股相比，中國科技股由過去數年存在溢價，變成現時折讓近24%。直至目前，估值已相當便宜。目前，隨着中國重批遊戲版號等舉措，認為中國的監管和整改路徑開始變得清晰，這有助重建市場信心。另外，在總理李克強的刺激經濟政策出台下，有利提振企業盈利。因此，該行預料中國股票開始見底，並開始變得吸引，其投資組合將增持中國股票。

內房取態審慎　降關稅以遏通脹作用有限

不過，該行認為內房仍存流動性風險。由於內房在未來半年將有大量債券到期，其還款風險持續，故對此取態審慎，其投資組合因而轉至新加坡的房地產投資信託基金 （REITS），從而享受更穩定的收益。

對於美國或減徵中國貨關稅以遏通脹，星展認為此舉作用有限，美國通脹高企是來自供應鏈緊張，並非來自關稅。

偏好美大型科企、通脹受惠股　減持固定收益比重

因應美國加息步伐急速，美債息上升的期間，未有盈利的科企股價大瀉七成，相反具有盈利的科企股價只跌0.3%，星展表示，由於可見，投資者宜增持具質素的企業，尤好Google、Meta、Apple、Microsoft、Walmart、Amazon、Sony、Disney。

同時，星展偏好通脹受惠股，如能源、房地產、黃金，以及日本市埸，而減持固定收益比重至19%，惟料具投資評級別的債券（IG）則相對較好。

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編輯：姚卓然

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