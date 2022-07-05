【稀土資源 】土耳其發現大量稀土資源 儲量夠滿足全球1000年需求

據俄羅斯衛星通訊社援引《土耳其日報》報道，位於土耳其西北部的埃斯基謝希爾省中發現了大量的稀土資源 ，而其儲量夠滿足全球1000年的需求。

報道指，在埃斯基謝希爾省發現的礦床約含6.94億噸稀土，經加工後或可帶來數十億美元的收益，同時可為當地人和年輕人創造工作崗位。土耳其礦業及金屬出口商聯合會成員梅京·切金驚奇指，土耳其發現的稀土儲量足以滿足世界1000年的需求。

稀土元素主要用於軍事、化工、機械、紡織、石油及高科技產品等產業，具有無法取代的優秀磁、光、電性能，能改善產品性能及品種，然而開採稀土會因有重金屬殘渣而造成嚴重的放射性污染，對環境造成損害。目前，中國是稀土的最大生產國，具有唯一的稀土全產業鏈。根據國內的鋼鐵網站價格統計數據，稀土精礦的中位價為69，000人民幣一噸。

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責任編輯：關海儀