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【藥明生物】藥明生物有望從美國「未經核實名單」除名　據報無錫公司已順利完成美方檢查

股市 17:10 2022/07/05

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【藥明生物】藥明生物據報有望從美國「未經核實名單」除名

美國商務部今年2月將藥明生物  （02269） 兩家子企納入「未經核實實體名單（Unverified List， UVL）」，限制業務往來。外電最新報道，藥明生物正爭取美國當局將公司從名單上除名，並引述匿名美國商務部官員指，中國當局上周已容許美方出口控制官員到訪無錫，查察藥明生物子企。最新有內媒報道指，藥明生物可能接近從名單中移除。

據報道指，藥明生物有關負責人透露，無錫公司的檢查已經完成，一切順利，目前上海公司正在等候檢查。而無錫公司與上海公司是兩個不同的法律實體，單是一間公司亦可單獨解除名單限制。

藥明生物今日盤中升幅突然擴大，最多升12%至87元。藥明生物最後升6.5%，報82.6元，成交55億元，創半年高。同系藥明康德 （02359） 最後升3.9%，報116.3元，成交約10.4億元。

藥明生物曾稱，子企被納入未經核實名單，主要因為美國政府機構無法進行必要核實程序，確保公司與美國貿易的產品資料真確。

公司當時強調，未經核實名單與實體名單不同，不意味着美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味着與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

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港股 藥明生物（02269） 無錫

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