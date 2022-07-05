  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藥明生物】藥明生物據報有望從美國「未經核實名單」除名　股價轉升近一成

股市 11:39 2022/07/05

分享：

分享：

【藥明生物】藥明生物據報有望從美國「未經核實名單」除名　股價突升近一成

美國商務部今年2月將藥明生物  （02269） 兩家子企納入「未經核實實體名單（Unverified List， UVL）」，限制業務往來。外電最新報道，藥明生物正爭取美國當局將公司從名單上除名，並引述匿名美國商務部官員指，中國當局上周已容許美方出口控制官員到訪無錫，查察藥明生物子企。

藥明生物上午11時起升幅突擴大，最多升一成至85.5元，至上午11時33分，藥明生物暫升7.7%，報83.5元，成交18億元。同系藥明康德 （02359） 升幅也逾半成。

藥明生物曾稱，子企被納入未經核實名單，主要因為美國政府機構無法進行必要核實程序，確保公司與美國貿易的產品資料真確。

公司當時強調，未經核實名單與實體名單不同，不意味着美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味着與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。

相關文章：

【藥明生物】藥明生物：被美國納入未經核實名單對進口影響微小

【股東減持】藥明生物遭主席李革減持、套現近3億元

【中美貿易戰】劉鶴與美國財政部長耶倫通話　中方表達對取消關稅之關切

【中美貿易戰】美國據報最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅　惟或啟動補貼行為調查、提高科技產品關稅

 

港股 藥明生物（02269） 無錫

上一篇文章

【港股市況】恒生指數曾轉跌　藥明生物抽升一成　商湯、快狗打車破底後轉升（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】佳兆業據報再度出售資產　傳中信系接手深圳商業大廈項目、貨值82億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款