【藥明生物】藥明生物據報有望從美國「未經核實名單」除名　股價轉升近一成

▲ 【藥明生物】藥明生物據報有望從美國「未經核實名單」除名 股價突升近一成

美國商務部今年2月將藥明生物 （02269） 兩家子企納入「未經核實實體名單（Unverified List， UVL）」，限制業務往來。外電最新報道，藥明生物正爭取美國當局將公司從名單上除名，並引述匿名美國商務部官員指，中國當局上周已容許美方出口控制官員到訪無錫，查察藥明生物子企。

藥明生物上午11時起升幅突擴大，最多升一成至85.5元，至上午11時33分，藥明生物暫升7.7%，報83.5元，成交18億元。同系藥明康德 （02359） 升幅也逾半成。

藥明生物曾稱，子企被納入未經核實名單，主要因為美國政府機構無法進行必要核實程序，確保公司與美國貿易的產品資料真確。

公司當時強調，未經核實名單與實體名單不同，不意味着美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味着與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。

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