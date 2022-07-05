快狗打車（2246）破底後反彈逾9% 追入值博有幾高？ 股市 12:58 2022/07/05 分享： 分享： 快狗打車 （02246） 上周五上市日大跌22%後，股價持續低迷。但今日早段輕微低開後持續向上，最高曾升超過13%，現時仍然能維持逾9%的升幅。泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）認為快狗的升幅純屬股價跌得過火後的輕微反彈。投資者現階段摸頂入手股份，會「無限受傷」。不建議投資者追入。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 美團（03690）大摩睇3年內望450元 VS 京東 （09618） 邊隻更值博？ 今日 美團（03690）大摩睇3年內望450元 VS 京東 （09618） 邊隻更值博？ 商湯 （00020）破底後升近8% 撈底時機已到？ 今日 商湯 （00020）破底後升近8% 撈底時機已到？ 恒指可否睇高一綫 下一個阻力位係邊？ 今日 恒指可否睇高一綫 下一個阻力位係邊？ 商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？ 今日 商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？ MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 2022/07/04 MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 宏觀分析 ETF 港股 A股 技術分析 大行報告 美股 基金