【NFT】首款NFT遊戲主機Polium One亮相　或於2024年上市

▲ WEB 3遊戲公司Polium近日宣布，將推出世界上首款NFT遊戲主機「Polium One」，預計在2024年上市。

隨著NFT及加密貨幣市場不斷增長，加上一眾玩家持續上漲的需求，市場上有更多公司推出自家的NFT遊戲。為迎合市場需求，WEB 3遊戲公司Polium近日宣布，將推出世界上首款NFT遊戲主機「Polium One」，預計在2024年上市。

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據外國遊戲網站VideoGamer報道，官方表示Polium One主機可遊玩基於NFT打造的遊戲，並支援4K 、8K HDR、光線追踪、120FPS等。手掣也會有一個快捷錢包鍵，讓用戶在遊戲中快速交易NFT。另外配備指紋識別鍵，主要用於安全支付。

Polium透露，Polium One將於2024年第三季度開售，不過玩家不能直接購買主機，只有購買了「Polium Pass」NFT的用戶，才有購買資格。該企表示，主機硬件仍在研發中，將會使用NVIDIA提供定制的CPU/GPU。

不過，在消息傳出後，大批網民就質疑公司是在作虛假宣傳。Polium則表示，11月或之前會有原型機，屆時他們會第一時間在YouTube上直播展示。

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責任編輯：曾曉汶

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