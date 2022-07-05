  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (二) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】疫下香港經濟受挫　廠商會：背靠祖國料內銷外銷會復常

商業 11:31 2022/07/05

分享：

分享：

香港回歸25周年，昨日是行政長官李家超上任後的第一個工作天，商界如何看未來的前景？香港中華廠商聯合會會長史立德認為，本港背靠祖國，並面對大灣區龐大的機遇，營商環境是較為有利，雖然疫情對商界帶來影響，但香港屬於細小型的經濟格局，他相信本地市場回復會較快。

他指出：「經過本港出品或鑑定的珠寶、藥品是一種無形的資產。」香港一直存有優勢，本港生產也被看高一綫。不過，該會目前有超過3,000位會員從事製造業，但不少為海外品牌進行代工生產（OEM），並擁有較高質素的生產技術。

【商經局】商經局丘應樺履新　5年計劃助商界開拓大灣區及一帶一路市場

推動科技商品化　推廣港品牌
史立德強調：「建立自己品牌，擁有自己的設計團隊，才不會永遠為他人作嫁衣裳。」但廠商在數碼新時代下，須結合科技進行生產。而要再工業化，他舉例，本地很多食品行業，包括點心、曲奇餅等，也設有中央廚房，而工業化可將產品流程自動化，以及方便研發一些另類及多元化的產品，如中式點心也從手工製作變為大量生產。

疫下藥品或醫療用品需求強勁，也成為商界新的機遇。他指出，該會旗下CMA檢定中心於2021年成立了「CMA+」，以推動科技商品化；並稱，至今約有10家企業進駐，涵蓋綠色能源、環境項目、健康與衞生、先進材料、食品與藥品，以及生物科技等領域。

【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」　有一天可安排在家工作

大灣區機遇多　料成強大動力
產品優秀，就要找適合的市場銷售，他續指，大灣區商機龐大，有逾8,000萬人的市場，當中只要有一半為中產階層，已是一個推動消費和經濟的強大動力，香港的廠商可瞄準區內的機遇，尋找商機。

他稱，商界尋求機遇之際，難以離開展覽吸商機。廠商會亦會在大灣區舉辦工展會，助廠商進一步擴展市場。他又稱，香港品牌發展局找來明星甄子丹，並透過與廣東的媒體合作，進行直播帶貨，推廣香港品牌、貨品至內地市場。

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

廠商會助商界　越南生產銷售
事實上，疫情至今已過兩年，史立德表示，在後疫時代之下，商界須善用網上渠道。原因之一是東南亞市場崛起，當地人消費潛力漸增，廠商便要找方法拓展東南亞，例如參加綫上展覽。廠商會亦與越南領事緊密聯繫，以助力商界在當地生產或銷售。然而，他強調，仍有待疫境過去，中港兩地、乃至國際航運能夠真正通關。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【回歸25周年】廠商會慶祝香港回歸中國25周年　7月起推出連串慶祝活動
2022/06/09
【回歸25周年】廠商會慶祝香港回歸中國25周年　7月起推出連串慶祝活動
【免費電車日】慶祝回歸25周年　中國太平舉辦71免費電車乘車日活動
2022/06/20
【免費電車日】慶祝回歸25周年　中國太平舉辦71免費電車乘車日活動
【回歸25周年】物流樞紐地位不變　商會冀強化功能
2022/06/28
【回歸25周年】物流樞紐地位不變　商會冀強化功能
【回歸25周年】工總冀建立RIF生態圈　發展原型試產及融資優勢
2022/06/30
【回歸25周年】工總冀建立RIF生態圈　發展原型試產及融資優勢

你可能感興趣

【回歸25周年】廠商會慶祝香港回歸中國25周年　7月起推出連串慶祝活動
16:01 2022/06/09
【回歸25周年】廠商會慶祝香港回歸中國25周年　7月起推出連串慶祝活動
【免費電車日】慶祝回歸25周年　中國太平舉辦71免費電車乘車日活動
12:15 2022/06/20
【免費電車日】慶祝回歸25周年　中國太平舉辦71免費電車乘車日活動
【回歸25周年】物流樞紐地位不變　商會冀強化功能
13:30 2022/06/28
【回歸25周年】物流樞紐地位不變　商會冀強化功能
市場拓展 珠寶 生物科技 商品 甄子丹 越南 工展會 大灣區 一帶一路 發展局

下一篇文章

【商經局】商經局丘應樺履新　5年計劃助商界開拓大灣區及一帶一路市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【員工福利】日本飲品公司夥企業　免費提供冷飲防員工中暑
【員工福利】日本飲品公司夥企業　免費提供冷飲防員工中暑
【糧食供應】全球現化肥短缺　人尿有望成肥料荒救星
【糧食供應】全球現化肥短缺　人尿有望成肥料荒救星
【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成
【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成
【商經局】商經局丘應樺履新　5年計劃助商界開拓大灣區及一帶一路市場
【商經局】商經局丘應樺履新　5年計劃助商界開拓大灣區及一帶一路市場
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」　有一天可安排在家工作
【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」　有一天可安排在家工作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款