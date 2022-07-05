【香港經濟】疫下香港經濟受挫　廠商會：背靠祖國料內銷外銷會復常

香港回歸25周年，昨日是行政長官李家超上任後的第一個工作天，商界如何看未來的前景？香港中華廠商聯合會會長史立德認為，本港背靠祖國，並面對大灣區龐大的機遇，營商環境是較為有利，雖然疫情對商界帶來影響，但香港屬於細小型的經濟格局，他相信本地市場回復會較快。

他指出：「經過本港出品或鑑定的珠寶、藥品是一種無形的資產。」香港一直存有優勢，本港生產也被看高一綫。不過，該會目前有超過3,000位會員從事製造業，但不少為海外品牌進行代工生產（OEM），並擁有較高質素的生產技術。

【商經局】商經局丘應樺履新 5年計劃助商界開拓大灣區及一帶一路市場

推動科技商品化 推廣港品牌

史立德強調：「建立自己品牌，擁有自己的設計團隊，才不會永遠為他人作嫁衣裳。」但廠商在數碼新時代下，須結合科技進行生產。而要再工業化，他舉例，本地很多食品行業，包括點心、曲奇餅等，也設有中央廚房，而工業化可將產品流程自動化，以及方便研發一些另類及多元化的產品，如中式點心也從手工製作變為大量生產。

疫下藥品或醫療用品需求強勁，也成為商界新的機遇。他指出，該會旗下CMA檢定中心於2021年成立了「CMA+」，以推動科技商品化；並稱，至今約有10家企業進駐，涵蓋綠色能源、環境項目、健康與衞生、先進材料、食品與藥品，以及生物科技等領域。

【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」 有一天可安排在家工作

大灣區機遇多 料成強大動力

產品優秀，就要找適合的市場銷售，他續指，大灣區商機龐大，有逾8,000萬人的市場，當中只要有一半為中產階層，已是一個推動消費和經濟的強大動力，香港的廠商可瞄準區內的機遇，尋找商機。

他稱，商界尋求機遇之際，難以離開展覽吸商機。廠商會亦會在大灣區舉辦工展會，助廠商進一步擴展市場。他又稱，香港品牌發展局找來明星甄子丹，並透過與廣東的媒體合作，進行直播帶貨，推廣香港品牌、貨品至內地市場。

【優惠著數】第二期消費券8月發放 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

廠商會助商界 越南生產銷售

事實上，疫情至今已過兩年，史立德表示，在後疫時代之下，商界須善用網上渠道。原因之一是東南亞市場崛起，當地人消費潛力漸增，廠商便要找方法拓展東南亞，例如參加綫上展覽。廠商會亦與越南領事緊密聯繫，以助力商界在當地生產或銷售。然而，他強調，仍有待疫境過去，中港兩地、乃至國際航運能夠真正通關。

【香港回歸25周年系列】創科投資 創造機遇

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：馬意文