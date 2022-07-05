南韓上月物價創近24年新高 央行不排除歷史性加息50點子

受俄烏戰爭影響等因素影響，全球物價持續飆升。南韓統計廳周二（5日）公布6月消費者價格指數 （CPI）為108.22，按月上升6%，物價指數創近24年來新高。市場預期南韓央行最快下周加息，或實現歷史性加息50點子。

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南韓上月CPI指數為108.22，按月升6%，創自1998年11月亞洲金融危機爆發以來最高紀錄，CPI指數亦是連續第15個月遠超央行2%目標。

南韓統計廳指，由於國際原材料及穀物價格上漲推高材料和燃料費，導致工業製品與個人服務價格飆升推高物價走勢。其中石油類等工業製品價格按月升9.3%，水、電、天然氣價格上漲9.6%，個人服務價格亦上漲5.8%。

若剔除波動較大的食品及能源價格，南韓核心消費價格指數按月上升3.9%，創2009年2月以來最高紀錄。

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南韓央行李昌鏞早前表示，央行下周三（13日）討論加息前，將密切關注關鍵經濟數據，對央行加息50點子持開放態度。

央行副行長Lee Hwan-seok在發布通脹數據後表示，央行將警惕通脹預期會進一步上升，又指目前通脹趨勢會暫時持續。

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責任編輯：郭麗明