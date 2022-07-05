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【券商點睇】產能擴張釋放業績潛力 力勁享轉型變革紅利

股樓投資 12:38 2022/07/05

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興業證券指出，力勁科技（00558）在領先技術與高質量產品加持下，公司在手訂單充足，從2020年至今，每年超大型壓鑄機訂單均有50%增長。公司目前超大型壓鑄機每月具備2至3台產能空間，今年新廠房落成後可多提供每月1至2台產能空間，綜合看可實現每月4至5台超大型壓鑄機的交付能力。

【同場加映】青姐話：向上游 唔使愁

伴隨汽車電動化與輕量化發展，該行預計2030年一體化壓鑄滲透率有望提升至84%，全球相關設備市場規模將達約600億元2021至2030年複合年增長率（CAGR）達24.3%，公司作為行業領先設備供應商，發展前景廣闊。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股估值續低  推薦14隻首選股份，請按【見下頁

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力勁作為全球領先的壓鑄機設備供應商，擁有最大的一體壓鑄設備，並具備強勁的技術與研發實力、深厚的經驗積累及較為完善的供應鏈配套體系，有望充分享受汽車行業一體化壓鑄轉型變革紅利。伴隨規模效應顯現、經營管理改善及較大型壓鑄機收入佔比的提升，公司盈利能力有望進一步提高。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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撰文：林衛

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港股 力勁科技（00558）

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