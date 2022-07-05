【券商點睇】切人萬億級慢性病管理市場 醫渡成長空間廣闊

醫渡科技（02158）旗下的生命科學解決方案有效解決行業痛點，有望延續高速增長。公司與專注於眼科藥物創新研發的兆科眼科，共同開展某眼底病變候選藥物的III期試驗；承接某知名創新藥企的IV期臨床試驗，合同價值超過千萬元。伴隨III期、IV期臨床試驗項目的增加，公司以數據分析驅動的臨床開發解決方案能力不斷得到驗證，光大證券預計公司市佔率有望不斷提升。

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該行又指，公司通過 YiduCore積累的疾病模型，以及AI+醫學構建一套完整的慢病量效關系數字療法提供個性化、一體化健康管理方案，公司切入萬億級慢性病管理市場，成長空間廣闊。2022 年度來自生命科學解決方案收入3.59億元（人民幣，下同），按年大幅上升95%，主要因活躍客戶數量增加至141 個；客單價明顯提升。

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鑑於生命客戶解決方案、健康管理平台和解決方案板塊收入有望延續高速增長，新增2025年度收入預測為35.96億元。考慮到大數據平台解決方案產品標準化程度提升、生命科學解決方案人效提升有望驅動毛利率上升；2023至2024年度銷售費用有望下降 ，預計2025年度有望實現盈利，新增2025年度淨利潤為3.06億元。該行看好生命科學解決方案能夠大幅改善創新藥行業痛點，維持「買入」評級。

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撰文：林衛