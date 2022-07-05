  • 30°C
香港時間 : 2022705日 (二) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒指可否睇高一綫 下一個阻力位係邊？

股市 12:49 2022/07/05

分享：

分享：

港股今早高開222點，早段曾升逾300點後回軟，一度轉跌。恒生指數半日反覆升125點，報21955點，成交733億元。泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）指雖然現時恒指市底強，但部分板塊於過去兩個月出現龐大升幅，未來可能有回調。所以對恒指未來持審慎態度，建議投資者以21600-21700點為計數位。足本分析→【按此

 

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code）
2022/07/04
【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code）
【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/04
【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容）
大行睇好未來3年盈利增長 中建材（03323）股息逾9厘上望目標幾多？
2022/07/04
大行睇好未來3年盈利增長 中建材（03323）股息逾9厘上望目標幾多？
【ET開市直擊】油價會否災難式衝高　電力股繼續發力？（附time code）
今日
【ET開市直擊】油價會否災難式衝高　電力股繼續發力？（附time code）

你可能感興趣

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code）
13:00 2022/07/04
【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code）
【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容）
17:16 2022/07/04
【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容）
大行睇好未來3年盈利增長 中建材（03323）股息逾9厘上望目標幾多？
17:07 2022/07/04
大行睇好未來3年盈利增長 中建材（03323）股息逾9厘上望目標幾多？

最新專欄文章 更多

美團（03690）大摩睇3年內望450元 VS 京東 （09618） 邊隻更值博？
今日
美團（03690）大摩睇3年內望450元 VS 京東 （09618） 邊隻更值博？
商湯 （00020）破底後升近8% 撈底時機已到？
今日
商湯 （00020）破底後升近8% 撈底時機已到？
快狗打車（2246）破底後反彈逾9% 追入值博有幾高？
今日
快狗打車（2246）破底後反彈逾9% 追入值博有幾高？
商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？
今日
商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？
MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知
2022/07/04
MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知
市場動向 港股 美股 電力 基金 成交 指數 恒生指數 電力股

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介海螺環保、宏利金融　並講解受壓股恒生銀行

下一篇文章

【藥明生物】藥明生物據報有望從美國「未經核實名單」除名　股價曾升近一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期彈128點　挑戰22000關　北水買理想汽車（不斷更新）
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案　12年賺近兩倍仍拒賣
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
【WFH】新世界夏季試行「4.5天工作周」　其中一日可在家工作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款