恒指可否睇高一綫 下一個阻力位係邊？ 股市 12:49 2022/07/05 分享： 分享： 港股今早高開222點，早段曾升逾300點後回軟，一度轉跌。恒生指數半日反覆升125點，報21955點，成交733億元。泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）指雖然現時恒指市底強，但部分板塊於過去兩個月出現龐大升幅，未來可能有回調。所以對恒指未來持審慎態度，建議投資者以21600-21700點為計數位。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 2022/07/04 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2022/07/04 【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容） 大行睇好未來3年盈利增長 中建材（03323）股息逾9厘上望目標幾多？ 2022/07/04 大行睇好未來3年盈利增長 中建材（03323）股息逾9厘上望目標幾多？ 【ET開市直擊】油價會否災難式衝高 電力股繼續發力？（附time code） 今日 【ET開市直擊】油價會否災難式衝高 電力股繼續發力？（附time code） 你可能感興趣 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 13:00 2022/07/04 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容） 17:16 2022/07/04 【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容） 大行睇好未來3年盈利增長 中建材（03323）股息逾9厘上望目標幾多？ 17:07 2022/07/04 大行睇好未來3年盈利增長 中建材（03323）股息逾9厘上望目標幾多？ 最新專欄文章 更多 美團（03690）大摩睇3年內望450元 VS 京東 （09618） 邊隻更值博？ 今日 美團（03690）大摩睇3年內望450元 VS 京東 （09618） 邊隻更值博？ 商湯 （00020）破底後升近8% 撈底時機已到？ 今日 商湯 （00020）破底後升近8% 撈底時機已到？ 快狗打車（2246）破底後反彈逾9% 追入值博有幾高？ 今日 快狗打車（2246）破底後反彈逾9% 追入值博有幾高？ 商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？ 今日 商湯（00020）股價跌到怕 想入市撈貨有咩要注意？ MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 2022/07/04 MPF下半年部署 3大強積金策略貼士你要知 市場動向 港股 美股 電力 基金 成交 指數 恒生指數 電力股