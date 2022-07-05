【微盟】國元：探索視頻電商領域 微盟目標上望7元

國元國際發表報告指，微盟（02013）初嘗視頻號官方運營服務，助力商家公私域品效一體化增長。6月微信視頻號直播官方首次舉辦「618」視頻號直播好物節。公司憑借對微信生態的了解與公私域經營服務經驗，在活動期間助力參與活動的商家業績按月提升43.7%，支付訂單數按月提升50.5%，支付轉化率提升25.6%，預計公司未來會持續加對大視頻號生態運營的投入。

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此外，微盟雲與小能、華院計算達成生態合作，將在微盟雲市場上架「靈小播」、「多利數智人-虛擬直播」兩款產品，將「虛擬主播」應用到商家的日常直播運營場景，賦能商家。隨着小能與華院計算兩大優質合作伙伴加入微盟雲生態圈來提供智能直播營銷服務，將讓微盟商家快速降本增效，業務規模快速增長。

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該行預計公司2022至2024 年每股盈利（EPS）分別為-0.24元（人民幣，下同）、-0.02元及0.07元，雖然因研發投入加大導致利潤端短期面臨較大壓力，但公司為中國新消費趨勢下具備較高競爭力的SaaS服務提供商，未來業務發展值得長期看好，給予公司合理估值178億港元，目標價7.01港元，維持「買入」評級。

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撰文：林衛