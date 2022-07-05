▲ 【內房危機】佳兆業據報再度出售資產 傳中信系接手深圳商業大廈項目、貨值82億人幣

有內媒指，深圳福田區「中信城開大廈」項目周一（4日）正式掛牌亮相，該項目前身為「佳兆業科技中心」，意味「佳兆業科技中心」由中信集團旗下中信城開接手，佳兆業 （01638） 再度出售資產予中信系。

報道稱，「中信城開大廈」與「佳兆業科技中心」所在地一致，目前佳兆業科技中心仍顯示在佳兆業集團官網的項目介紹頁面。資料顯示，該項目原是佳兆業集團在深圳的商務地標，2020年11月12日舉行封頂儀式，併計劃2022年初投入使用。不過，去年11月，佳兆業集團旗下理財產品被曝逾期兌付並引發投資者圍堵後，佳兆業方面曾將「深圳佳兆業科技中心」連同其他17個項目一起放上《擬處置資產清單》。

根據這份《擬處置資產清單》，深圳佳兆業科技中心權益貨值81.67億元人民幣，處置時間計劃為2022年1月至10月。除了佳兆業科技中心，今年6月，佳兆業已先後退出南山東角頭項目、金沙灣國際樂園項目、佳兆業航運紅樹灣項目，且接盤方均為中信系關聯公司。

按照《擬處置資產清單》，東角頭項目和金沙灣國際樂園項目權益貨值合計404.4億元人民幣，其中東角頭是佳兆業核心項目，權益貨值298億元人民幣。

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