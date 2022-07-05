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【中美貿易戰】 劉鶴與美財長耶倫通話 對取消加徵對華關稅表達關切

環球政經 17:27 2022/07/05

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據新華社報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）於周二早上（5日）舉行視頻通話。

中方在對於美國取消加徵對華關稅、公平對待中國企業和制裁的問題上表達關切。雙方同意繼續保持通話。另外，他們也就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題上務實、坦誠的交換了意見，交流具有建設性。

雙方認為，目前世界經濟面臨嚴峻挑戰，因此加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，而共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。

而據《華盛頓郵報》報道，在周一（4日）有消息人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）最近一直在考慮取消前總統特朗普（Donald Trump）對中國進口貨加徵部份的關稅，而其或會在本周公布結果。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在上月表示，華府已決定保留對鋼鐵和鋁徵收部分關稅，以保護美國工人和鋼鐵工業，但可能會取消一些產品如家居用品、自行車等商品，以抵抗美國40年來高的通脹。

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責任編輯：關海儀

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