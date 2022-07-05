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【商湯20】商湯創新低後急彈、曾觸發冷靜期　股東解禁前一個月CCASS倉位增9倍

當炒股 10:57 2022/07/05

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【商湯20】商湯創新低後急彈、曾觸發冷靜期　股東解禁前一個月CCASS倉位增9倍

AI股商湯 （00020） 禁售期解封後，前兩個交易日累插57%，今日股價終見支持。商湯今日低開並跌至2.38元的歷史新低，惟不足半小時間股價反彈，一度觸發「冷靜期」限價交易5分鐘。至上午10時45分，商湯暫升6%，報2.7元，成交11億元。

因應中央結算系統（CCASS）披露以T＋2（交易後兩個日）為基準，商湯上市前股東禁售期6月30日屆滿日前夕倉位今日曝光。

CCASS內商湯股份由6月初佔總股本不足7.5%，暴升至6月29日禁售期前夕的74.37%，增幅近9倍。以6月商湯平均股價5.848元計，相關貨值達1016億元。

因應絕大部分投資者會透過銀行或券商買賣股份，並經CCASS保管及交收，CCASS內股份增加，反映股東將持股置於更方便買賣的帳戶，也加劇投資者對股東減持的憂慮。

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港股 商湯－W（00020）

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