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【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支

環球政治 10:53 2022/07/05

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俄羅斯與烏克蘭的戰事持續，但戰後重建的商討已經展開。烏克蘭總理什米哈爾預計，當地重建所需金額高達7,500億美元，並分3階段實行。什米哈爾認為，俄羅斯的寡頭富商應為重建負責部分開支。

歐洲投資銀行建議借8182億 助烏克蘭戰後重建 【下一頁】

周一（4日）在瑞士舉行的烏克蘭重建會議上，什米哈爾（Denys Shmyhal）提出重建成本估算已多達7,500億美元（約5.88萬億港元）。什米哈爾稱重建計劃分成3階段，先解決民生基礎建設，如食水供應等，然後進入快速恢復期，興建臨時房屋﹑醫院及學校等，最終協助長期復甦。

什米哈爾表明，單是俄軍攻擊已直接釀成超過1,000億美元損失（約7,846.61億港元）。什米哈爾指出，認為俄國寡頭富商需要負擔起部分重建費用。什米哈爾引述外界估計，指一眾富商被凍結資產達約3000至5000億美元（約2.353至3.923萬億港元）。

野村料全球主要經濟體 未來12個月會衰退 【下一頁】

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日在會議上表示，歐盟將建立中央平台，協調烏克蘭重建的過程，如幫助尋找投資及運輸物資等，並加強烏克蘭為歐盟成員候選國的地位。馮德萊恩亦承諾，對烏克蘭的財政援助會持續，幫助烏國在中至長期的重建。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）盛讚盟友的重建支援，表示烏克蘭重建象徵恢復生命的原則及空間等。

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責任編輯：吳漢培

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