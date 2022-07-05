▲ 【中國經濟】財新中國6月服務業PMI升至54.5 結束連續3個月收縮

財新公佈，6月財新中國服務業PMI錄得54.5，按月大幅回升13.1個百分點，高於市場預期的49.6，結束連續3個月的收縮狀態，並升至2021年8月以來高位，料服務業開始觸底反彈。

分項數據方面，服務業供給和需求均有所回暖。 6月服務業經營活動指數和新訂單指數重回擴張區間，供給改善程度好於需求。受訪企業表示，隨著防疫措施放寬，經營活動得以恢復，同時客戶數量和消費量上升，支撐銷售復甦。但疫情繼續抑制整體需求，新增訂單量未見好轉。外需方面，由於疫情和旅行限制，服務業新出口訂單指數連續第六個月落入收縮區間。

儘管服務業供求出現好轉，就業情況仍未見明顯改善。企業為削減成本而減少用工，同時疫情也導致部分員工離職，導致6月服務業就業指數連續第六個月低於榮枯線，不過較前兩個月輕微上升。 6月服務業積壓業務量指數仍高於臨界值，但較5月略有回落。

服務業成本漲幅放緩，銷售價格繼續小幅上升。由於原料價格下降以及壓縮用工降低了成本，6月服務業投入價格指數在擴張區間回落至兩年來最低。服務業出廠價格指數連續第二個月高於榮枯線，但漲幅較5月略有放緩。調查顯示，雖然部分企業因投入成本上揚而提高收費水平，但市況相對低迷，企業定價能力受限。

雖然服務業經營活動在6月強勁反彈，但經營預期指數僅與5月持平，仍有部分企業擔心未來疫情會繼續影響經營和客戶需求。

財新智庫高級經濟學家王喆表示， 6月疫情已基本得到控制，相關管控措施亦開始放鬆，企業生產經營秩序逐步恢復正常，此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭更強。

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